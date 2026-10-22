Після сухої осені туї можуть страждати від нестачі води навіть тоді, коли температура вже знизилася

Восени туї потребують правильного догляду, щоб успішно пережити зиму й навесні зберегти густу зелену крону. Побуріння хвої не завжди свідчить про хворобу: іноді це природне відмирання старих лусочок усередині рослини. Проте засихання молодих пагонів, поява великих бурих ділянок і відмирання гілок можуть указувати на нестачу вологи, проблеми з корінням або ураження шкідниками. Як зрозуміти, у чому причина побуріння, пише Super Express.

Чому туї буріють восени

Якщо хвоя всередині крони поступово жовтіє, буріє та опадає, а зовнішні гілочки залишаються зеленими, найімовірніше, відбувається природне оновлення. Старі лусочки отримують менше світла, тому з часом відмирають. У такому разі достатньо обережно прибрати сухі рештки, не пошкоджуючи здорових пагонів.

Інша ситуація – коли буріють верхівки, молоді гілочки або цілі частини крони. Причиною можуть бути тривала посуха, перезволоження ґрунту, пошкодження коріння, несприятливі умови вирощування чи шкідники. Якщо плями швидко поширюються, варто уважно оглянути рослину й перевірити стан ґрунту.

Що потрібно зробити з туями перед морозами

Перевірте вологість ґрунту. Після сухої осені туї можуть страждати від нестачі води навіть тоді, коли температура вже знизилася. Перед промерзанням землі перевірте ґрунт біля коріння. Якщо він сухий, рослини варто полити, щоб вони увійшли в зиму з достатнім запасом вологи. При перезволоженій землі додатковий полив не потрібен.

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Приберіть суху хвою. Обережно видаліть відмерлі лусочки всередині крони, де вони можуть накопичуватися. Не обривайте здорові гілочки й не проводьте сильного обрізування перед морозами без потреби. Якщо окремі пагони почорніли або засохли, спочатку з’ясуйте причину пошкодження.

Перевірте відведення води. Туї погано переносять тривалий застій вологи біля коріння. Якщо після дощу під кущами довго стоїть вода, потрібно подбати про її відведення. Надмірне зволоження може спричинити загнивання коренів, через що хвоя жовтіє, буріє та всихає.

Замульчуйте пристовбурну ділянку. Шар кори, подрібненої деревини або іншої придатної органічної мульчі допоможе зменшити коливання температури ґрунту та втрату вологи. Розкладіть мульчу навколо рослини, але не притискайте її до стовбура й не засипайте кореневу шийку.

Захистіть молоді саджанці. Нещодавно висаджені туї ще не встигли повноцінно вкоренитися, тому можуть бути вразливішими до морозу, вітру й зимового висушування. За потреби встановіть навколо них захисний екран із повітропроникного матеріалу. Не обмотуйте крону щільною плівкою, яка перешкоджає циркуляції повітря.