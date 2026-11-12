Пилипівка має бути не просто періодом зміни харчування

Різдвяний піст – це не лише період харчових обмежень, а й час духовної підготовки до народження Ісуса Христа. У цей період віряни намагаються позбутися надмірних прив’язаностей, приділяють більше уваги молитві та працюють над власними вчинками. Церква закликає поєднувати стриманість із милосердям, сповіддю та Святим Причастям. Водночас правила посту можуть відрізнятися залежно від церковної традиції. Більше про це пише сайт Української греко-католицької церкви (УГКЦ).

Чому піст не зводиться до обмежень у їжі

Різдвяний піст розпочинається 15 листопада і триває до 24 грудня 2026 року, тобто 40 днів. Церква наголошує, що у цей час відмова від певних продуктів має сенс лише тоді, коли людина водночас працює над собою. Піст охоплює не тільки тіло, а й душу: стриманість у харчуванні має супроводжуватися боротьбою з поганими звичками, пристрастями та негативними думками.

У Катехизмі УГКЦ «Христос – наша Пасха» піст описаний як спосіб духовної боротьби. Давні християни наслідували сорокаденний піст Ісуса Христа, а згодом ця практика набула особливого значення в чернечому житті як шлях до чистоти серця.

Святий Іван Золотоустий наголошував, що стримуватися потрібно не лише від їжі, а й від лихослів’я, наклепів та образ. Тому людина, яка не їсть м’яса, але ображає ближніх або поширює плітки, не виконує головного духовного завдання посту.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Які правила Різдвяного посту діють в УГКЦ

В Українській греко-католицькій церкві правила Різдвяного посту визначені приписами партикулярного права. Вони передбачають, що в усі середи та п’ятниці віряни мають утримуватися від м’ясних продуктів і страв.

В інші дні тижня дозволені всі види їжі. Ці приписи стосуються саме вірян УГКЦ, тому їх не варто автоматично переносити на інші церковні традиції, де можуть діяти відмінні правила.

Окрім харчових обмежень, упродовж усього посту потрібно утримуватися від організації та відвідування гучних розваг, весіль, танців та подібних заходів.

Кого звільняють від обов’язку постити

Церковні правила передбачають винятки для людей, яким суворі обмеження можуть зашкодити або створити додаткові труднощі. Від обов’язку постити звільняються:

діти віком до 14 років та люди, яким виповнилося 60 років;

важкохворі;

вагітні жінки;

матері після пологів і ті, хто годує грудьми;

люди, які перебувають у подорожі понад вісім годин;

ті, хто виконує важку фізичну роботу;

люди, які харчуються зі столу інших;

ті, хто живе з милостині.

В окремих ситуаціях звільнити людину від обов’язку постити може місцевий єпископ або уповноважений ним священник. У таких випадках вірян заохочують натомість до інших побожних учинків і справ милосердя.

Чому піст потрібно поєднувати з милостинею

Важливою частиною духовної підготовки до Різдва є допомога тим, хто цього потребує. Милостиня дає змогу перетворити особисту стриманість на конкретний вияв любові до ближнього.

Якщо людина відмовляється від чогось заради посту, вона може спрямувати заощаджені кошти або ресурси на підтримку нужденних. У такий спосіб обмеження стає корисним не лише для того, хто постить, а й для інших людей.

Церква закликає пам’ятати, що духовна підготовка до Різдва складається з молитви, добрих учинків, милосердя та роботи над власними недоліками. Саме тому Пилипівка має бути не просто періодом зміни харчування, а часом, коли людина вчиться бути уважнішою до себе та ближніх.