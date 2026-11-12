Різдвяний піст не зводиться лише до зміни раціону

У листопаді 2026 року віряни розпочнуть Різдвяний піст – сорокаденний період духовної підготовки до одного з найбільших християнських свят. У цей час традиційно обмежують вживання певних продуктів, більше уваги приділяють молитві, стриманості та добрим справам. Дати початку й завершення залежать від церковного календаря, якого дотримується громада. ТСН пише, коли розпочнеться Пилипівка та які продукти дозволені у цей час.

Коли починається Різдвяний піст у 2026 році

За новим церковним календарем Різдвяний піст розпочнеться 15 листопада 2026 року й триватиме до 24 грудня включно. Різдво Христове за цим календарем святкуватимуть 25 грудня.

У народі цей період називають Пилипівкою. Назва походить від дня пам’яті апостола Пилипа, після якого починається піст. Його тривалість становить 40 днів.

Що можна їсти під час Різдвяного посту

Під час посту віряни традиційно відмовляються від м’яса, молочних продуктів і яєць. Основу раціону становлять овочі, фрукти, крупи, бобові, гриби, горіхи та пісні страви.

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До меню можна додавати каші, овочеві супи, тушковані овочі, салати, страви з квасолі, гороху й сочевиці. Водночас правила харчування можуть відрізнятися залежно від дня посту та церковної традиції: у певні дні дозволяється риба, а в інші обмеження суворіші.

Важливо пам’ятати, що Різдвяний піст не зводиться лише до зміни раціону. Це період духовної підготовки, коли особливу увагу приділяють молитві, милосердю, примиренню з близькими та відмові від поганих звичок.