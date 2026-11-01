Третя Пречиста вже цього місяця: церковний календар на листопад 2026 року
У листопаді 2026 року віряни відзначають низку важливих днів
Листопад має кілька важливих церковних дат. Упродовж місяця віряни згадують святих, які присвятили своє життя служінню Богові. Церковний календар допоможе не пропустити важливі події та заздалегідь підготуватися до свят, повідомляють у Православній церкві України та Українській греко-католицькій церкві.
Церковний календар на листопад 2026 року
У листопаді 2026 року на вірян чекають такі важливі церковні свята та пам’ятні дати:
- 6 листопада – святого Павла, єпископа Царгородського;
- 7 листопада – преподобної Йосафати Гордашевської, 33-х мучеників, що в Мелітині;
- 8 листопада – Собор архистратига Михаїла;
- 13 листопада – святого Івана Златоустого, архієпископа Царгородського;
- 14 листопада – апостола Пилипа;
- 16 листопада – апостола і євангеліста Матея;
- 18 листопада – мучеників Платона і Романа;
- 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста);
- 24 листопада – великомучениці Катерини, великомученика Меркурія;
- 25 листопада – священномученика Климента, папи Римського, і Петра, архієпископа Олександрійського;
- 30 листопада – апостола Андрія Первозванного.
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