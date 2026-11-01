У листопаді 2026 року віряни відзначають низку важливих днів

Листопад має кілька важливих церковних дат. Упродовж місяця віряни згадують святих, які присвятили своє життя служінню Богові. Церковний календар допоможе не пропустити важливі події та заздалегідь підготуватися до свят, повідомляють у Православній церкві України та Українській греко-католицькій церкві.

Церковний календар на листопад 2026 року

У листопаді 2026 року на вірян чекають такі важливі церковні свята та пам’ятні дати: