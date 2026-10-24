Головний зміст цього дня – молитва за померлих

Дмитрівська батьківська субота – поминальний день, присвячений молитві за померлих родичів і близьких. У цей час віряни відвідують храм, згадують тих, кого втратили, та намагаються зробити добрі справи на їхню пам’ять. З датою пов’язані церковні традиції й народні звичаї. Однак не всі поширені заборони мають стосунок до церковного вчення. Про це пише ТСН.

Коли Дмитрівська батьківська субота у 2026 році

За новим церковним календарем Дмитрівська батьківська субота 2026 року припадає на 24 жовтня. Її пов’язують із днем пам’яті великомученика Димитрія Солунського, якого вшановують 26 жовтня за новоюліанським календарем.

Головний зміст цього дня – молитва за померлих, збереження пам’яті про рідних і виявлення милосердя до живих.

Історія та значення Дмитрівської суботи

Назва поминального дня походить від імені святого Димитрія Солунського. У християнській традиції він відомий як великомученик і покровитель воїнів. З Дмитрівською суботою історично пов’язане вшанування померлих, зокрема загиблих у боях.

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Згодом цей день став нагодою молитися за всіх спочилих родичів і близьких. В українській народній культурі збереглися й інші назви поминання предків, зокрема Діди та Родинна субота.

Для багатьох сімей це час, коли згадують історії з життя померлих, відвідують місця поховання та передають дітям родинні спогади.

Що потрібно робити на Дмитрівську батьківську суботу

Насамперед цього дня варто приділити увагу молитві та пам’яті про померлих. За можливості бажано відвідати храм і долучитися до заупокійного богослужіння. У деяких церквах панахиду або парастас проводять напередодні, тому розклад краще уточнити заздалегідь.

У храмі можна подати записки з іменами померлих для поминання. Вимоги до таких записок залежать від церковної практики, тож за потреби варто звернутися до священника.

Якщо відвідати церкву немає змоги, помоліться вдома. Можна згадати померлих своїми словами, подякувати за все добре, що вони зробили, та попросити Бога про упокій їхніх душ.

За бажанням відвідайте кладовище, приберіть могили рідних і принесіть квіти. Однак поїздка на цвинтар не є обов’язковою умовою поминання: важливішими залишаються молитва та шанобливе ставлення до пам’яті померлих.

Ще один спосіб ушанувати близьких – допомогти людям, які потребують підтримки. Можна передати пожертву на добру справу, підтримати самотню людину або поділитися їжею з тими, хто її потребує.

Що не можна робити на Дмитрівську батьківську суботу

Із поминальним днем пов’язано чимало народних заборон, однак їх варто відрізняти від церковних правил. Основний зміст Дмитрівської суботи – молитва, пошана до померлих і милосердя.

У цей день доречно уникати сварок, образ і лихослів’я. Також не варто навмисно принижувати пам’ять про померлих або згадувати їх лише для осуду. Краще зосередитися на добрих спогадах і вдячності.

Не слід перетворювати поминання на гучне застілля з надмірним уживанням алкоголю. Такі розваги не відповідають змісту дня, присвяченого молитві та пам’яті.

Не обов’язково залишати їжу чи алкоголь на могилах. Натомість можна впорядкувати місце поховання, помолитися або передати продукти людям, які їх потребують.

Також не варто відмовляти в допомозі тим, хто опинився у скруті, якщо є можливість підтримати їх. Милосердя – один зі способів ушанувати пам’ять близьких.