Церковний календар допоможе не пропустити важливі дати та заздалегідь підготуватися до свят

Жовтень має кілька важливих церковних дат. На початку місяця відзначають Покрову Пресвятої Богородиці, а 26 жовтня – день святого великомученика Димитрія Мироточця. Також у цей період вшановують пам’ять святих, а щосереди та щоп’ятниці дотримуються одноденних постів. Церковний календар допоможе не пропустити важливі події та заздалегідь підготуватися до свят, повідомляють у Православній церкві України та Українській греко-католицькій церкві.

Церковний календар на жовтень 2026 року

У жовтні 2026 року на вірян чекають такі важливі церковні свята та пам’ятні дати: