Коли Покрова та день Димитрія Мироточця: церковний календар на жовтень 2026 року
Церковний календар допоможе не пропустити важливі дати та заздалегідь підготуватися до свят
Жовтень має кілька важливих церковних дат. На початку місяця відзначають Покрову Пресвятої Богородиці, а 26 жовтня – день святого великомученика Димитрія Мироточця. Також у цей період вшановують пам’ять святих, а щосереди та щоп’ятниці дотримуються одноденних постів. Церковний календар допоможе не пропустити важливі події та заздалегідь підготуватися до свят, повідомляють у Православній церкві України та Українській греко-католицькій церкві.
Церковний календар на жовтень 2026 року
У жовтні 2026 року на вірян чекають такі важливі церковні свята та пам’ятні дати:
- 1 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці;
- 17 жовтня – преподобномученика Андрія Критського;
- 18 жовтня – день святого апостола і євангеліста Луки;
- 23 жовтня – святого апостола Якова, брата Господнього;
- 26 жовтня – день святого великомученика Димитрія Мироточця;
- 27 жовтня – мученика Нестора та святих мучениць Капітоліни і Єротіїди;
- 29 жовтня – преподобних Анастасії та Аврамія Ростовського;
- 11–30 жовтня – звичайні дні та щоденна пам’ять святих, щосереди та щоп’ятниці – одноденний піст.
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