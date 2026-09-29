Покрова пов’язана з подіями, які, за церковною традицією, відбулися в Константинополі приблизно 910 року

Покрова Пресвятої Богородиці – одне з найбільш шанованих християнських свят в Україні. Воно має давню історію та пов’язане з вірою в заступництво й захист Божої Матері. Коли відзначатимуть цей день у 2026 році, пише УНІАН.

Історія свята

У 2026 році свято Покрови Пресвятої Богородиці відзначатимуть 1 жовтня, у четвер.

Воно пов’язане із подіями, які, за церковною традицією, відбулися в Константинополі приблизно у 910 році. Місто перебувало в облозі, а його жителі зібралися у храмі, щоб молитися про порятунок.

Під час нічної молитви, за переказами, Богородиця з’явилася перед людьми в оточенні ангелів. Вона зняла зі своєї голови омофор і простягнула його над присутніми як знак захисту.

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Відтоді Покрову відзначають як день, пов’язаний із заступництвом Божої Матері. В Україні це свято має особливе значення, адже Богородицю здавна шанували українські козаки.

Чому дату Покрови змінили

У 2023 році Православна церква України перейшла на новоюліанський календар. Через це дати більшості нерухомих свят змістилися на 13 днів раніше.

Саме тому Покрову тепер відзначають 1 жовтня замість 14 жовтня. Рухомі свята, дата яких залежить від Великодня, календарна реформа не змінила.

Разом із церковним святом змінилися й дати деяких пов’язаних із ним державних пам’ятних днів. 1 жовтня в Україні також відзначають День захисників і захисниць України та День українського козацтва.