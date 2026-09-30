Однією з головних традицій Покрови є відвідування храму та молитва

1 жовтня в Україні відзначатимуть одне з важливих християнських свят – Покрову Пресвятої Богородиці. З цим днем пов’язано чимало вірувань і заборон, які передавалися з покоління в покоління. Про основні з них пише УНІАН.

Однією з головних традицій Покрови є відвідування храму та молитва. Цього дня віряни звертаються до Богородиці з проханнями про захист, добробут і заступництво для себе та своїх рідних. Особливе місце в молитвах посідають військовослужбовці, а також діти, вдови, мандрівники та люди, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Молитися можна як за себе, так і за близьких. У народній традиції Покрова також вважалася важливим осіннім святом, яке символізувало завершення польових робіт і початок нового періоду.

Що готували на Покрову

Покрова не належить до днів обов’язкового посту, тому спеціальних обмежень у харчуванні немає. За традицією на святковий стіл готували ситні домашні страви. Серед них були борщ, голубці, вареники, куліш, сало та особливе печиво, яке називали покровками.

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Святкова трапеза була нагодою зібрати за одним столом родину та гостей. Важливими вважалися не лише страви, а й щедрість, гостинність та доброзичливе ставлення до тих, хто приходив у дім.

Покрова і шлюбні традиції

В українській народній традиції свято Покрови було пов’язане з початком весільного періоду. Після завершення основних сільськогосподарських робіт розпочинався час сватань і весіль.

У цей день незаміжні дівчата зверталися в молитві до Богородиці з проханням про щасливий шлюб. А заміжні жінки просили про мир і злагоду в родині, добробут та сімейне щастя.

Водночас уявлення про те, що шлюб, укладений саме на Покрову, обов’язково буде міцним, належить до народних вірувань, а не до церковних правил.

Чого не радили робити на Покрову

З цим святом пов’язано чимало народних застережень. Частина з них стосується поведінки та ставлення до інших людей.

Не варто сваритися, лихословити, ображати інших або бажати комусь зла.

Не рекомендували відмовляти в допомозі людині, яка її потребує.

Не радили нехтувати гостинністю та відганяти гостей від дому.

За народними уявленнями, не варто було позичати гроші або брати їх у борг, оскільки це нібито могло призвести до фінансових труднощів.

Також радили дотримуватися помірності в їжі та не зловживати алкоголем.

Окремо згадували про важку фізичну працю та хатні справи. У народній традиції вважалося, що на велике свято таку роботу краще відкласти, якщо вона не є нагальною.

Водночас важливо пам’ятати, що ці заборони мають різне походження. Частина з них є народними звичаями та віруваннями, а не встановленими церковними приписами.