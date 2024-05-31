У ЖК Greenville Park Lviv залишилось ще 15% паркомісць та трохи більше 30% гаражних боксів

Житловий комплекс Greenville Park Lviv пропонує придбати паркомісця та гаражні бокси для автомобілів у підземному паркінгу. Наразі залишилось 15% від усіх паркомісць та трохи більше 30% гаражних боксів. Розповідаємо, чому це важливо для власників транспортних засобів.

Підземні паркінги будуються у всьому світі з початку минулого століття пропорційно до зростання кількості автомобілів на дорогах. Сьогодні паркінги – це окремий архітектурно-інженерний напрямок, з впровадженням цифрових технологій, штучного інтелекту, інклюзивних трендів та різноманітних опцій.

Автівок все більше, паркомісць все менше

У 2021 році згідно опитування соціологічної групи «Рейтинг», 34% львів’ян вважали міську політику в сфері паркування жахливою. Лише менше 1% були протилежної думки. Кількість автомобілів у мешканців Львова стрімко зростає. Це підтверджує статистика. Дослідження компанії AUTO-Consulting у 2021 році свідчило, що на кожну тисячу мешканців Львівщини припадало більше 200 автівок, що вдвічі перевищувало показники 2012 року.

Важливо, що 38% львів’ян мали власний автомобіль у 2021 році, а за два роки до цього автовласників було 34% (дані з дослідження КУ Інститут міста та ЛКП «Львівавтодор»). Отже, в середньому з кожним роком кількість мешканців з машиною збільшується на 2%. 11% опитанних мають в родині більше однієї автівки.

При цьому, паркомісць сильно не вистачає. Ця проблема була актуальною ще до повномасштабної війни. А зараз, коли у Львові збільшилася щільність населення через міграцію з прифронтових або окупованих територій, вона стала майже критичною.

Переваги паркінгу

Саме тому, вплинути на ситуацію можуть підземні паркінги. Серед головних переваг треба відзначити наступні:

Безпека. Підземний паркінг – це гарантія безпеки автомобіля. Він точно не буде пошкоджений зловмисниками. Несприятливі погодні умови, уламки збитих ворожих боєприпасів автівці не загрожуватимуть автівці. А система протипожежної безпеки, постійний відеонагляд додають впевненості, що з машиною точно все буде добре.

Бомбосховище. У наш воєнний час надзвичайно важливо перебувати в безпеці під час ворожих повітряних атак. Не всюди є облаштовані та інклюзивні бомбосховища. Саме тому підземний паркінг виступає чудовою альтернативою. Це запорука безпеки не лише для автівки, але й для її власника.

Клімат. При наявності власного паркомісця відпадає необхідність шукати стоянку. Машина захищена від морозів, спеки, сонячних променів, снігопадів, злив чи граду.

Естетика та зручність. Не просто так сьогодні популярна концепція “двір без машин”. Коли внутрішня територія житлового комплексу звільнена від авітовок, це зручно для пішоходів, дітей, прогулянок з домашніми улюбленцями. До того ж, з естетичної точки зору така територія виглядатиме охайно та привабливо.

Інвестиція. Паркомісце або гаражний бокс – це все ж таки вигідне капіталовкладення. Його можна за необхідності або перепродати, або здавати в оренду та отримувати пасивний дохід. Вартість паркомісця в житловому комплексі Greenville Park Lviv становить від 14000 у.о. Гаражні бокси - 1300 у.о. за квадратний метр.

Трохи про Greenville Park Lviv

ЖК Greenville Park Lviv – четвертий житловий комплекс у Львові від девелоперської компанії Greenville. Він втілює сучасну концепцію «місто в місті» та налічує 12 будинків, підземний паркінг, спортивні та дитячі майданчики, зелені відпочинкові зони, дитячий садок, різноманітні магазини, кав’ярні тощо. Завершальний будинок комплексу буде введений в експлуатацію у першому кварталі 2025 року.

Greenville Park Lviv розташований на вулиці Замарстинівській в лічених хвилинах від центру міста. Вигідна локація забезпечує зручне транспортне сполучення та доступність до будь-якої необхідної інфраструктури. До того ж, з вікон комплексу відкривається чудова панорама історичного центру Львова.

Хто будує Greenville Park Lviv?

Greenville – міжнародна вертикально інтегрована група компаній, яка реалізує проєкти в галузі житлового та комерційного будівництва. З 2007 року під брендом Greenville були збудовані львівські житлові комплекси «Місто трав», «Добра оселя», Greenville House, а також готельний комплекс «Лісова пісня» у Трускавці. Серед конкурентних переваг проектів Greenville – вражаюча сучасна архітектура, функціональне наповнення внутрішньої території, відмінна якість будівництва та високий рівень відповідальності перед інвесторами. Наразі компанія завершує будівництво ЖК Greenville Park Lviv, а також будує два комплекси бізнес-класу в Києві. З 2016 року компанія впроваджує міжнародні проєкти в галузі «зеленого переходу» та сталого розвитку.

Для отримання додаткової інформації та консультацій щодо придбання паркомісць запрошуємо звернутися в центр продажу Greenville, розташований за адресою: вул. Замарстинівська, 170п.

Також можна телефонувати за номерами: 032 244 1 244 або 050 244 1 244