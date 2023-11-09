Група компаній Greenville – успішний девелопер Львова, із 15-річним досвідом та портфелем успішних проектів

Для більшості людей тераси асоціюються із заміським житлом. Проте жити за містом не завжди практично та зручно. Як поєднати функціональність та зручність квартири із затишком і простором приватного будинку? Архітектори знайшли вихід – це квартири з терасами. Такі квартири давно завоювали популярність в європейських країнах. А тепер знаходять щирих прихильників в Україні.

Девелоперська компанія Greenville, яка за багато років впевнено закріпилася на ринку нерухомості як надійний та впевнений забудовник, пропонує квартири з власними терасами на 20-му поверсі в житловому комплексі Greenville Park Lviv. Розташований в Шевченківському районі навпроти ТРЦ «Спартак», він дає змогу насолоджуватись захоплюючим панорамним видом на місто і Високий замок.

У цій статті ми розглянемо особливості та переваги квартир з терасами, а також умови, які створює така нерухомість для життя та відпочинку.

Які бувають квартири з терасами

Сучасні тераси – це справжнє поле для творчості. Вони можуть бути закриті,відкриті, засклені, напіввідкриті, і навіть тераси-трансформери. Тераса – це поліфункціональний простір, який може втілювати найрізноманітніші ідеї.

Історія створення терас розпочинається із садів Семіраміди. За однією з давніх легенд, принцесі Амітіс, дружині вавилонського царя Навуходоносора, дуже не вистачало квітучості рідної землі, тому що Вавилон – мегаполіс та «кам’яні джунглі» того часу. Тому чуйний чоловік наказав збудувати для неї сади Семіраміди – одне з семи див світу, величезний каскад багаторівневих терас, засаджених різноманітними рослинами. Там жінка могла гуляти цілими днями, згадуючи природу батьківщини. Це перша згадка «квартири з терасою» у світовій історії.

Сьогодні сучасна архітектура досягла небувалих висот, а інженерні рішення дозволяють реалізувати фактично будь-яку задумку. Іноземний досвід це підтверджує. Так, у Китаї та Сінгапурі є житлові комплекси, де мешканці мають змогу вирощувати фрукти та овочі прямо на даху, а варшавська приватна резиденція Quadrant House оснащена футуристичною терасою, яка може змінювати своє місце розташування: вона закріплена на спеціальних рельсах, реагує на переміщення сонця протягом дня та рухається завдяки сенсорам.

Існує поширена думка, що тераси притаманні лише південним країнам, де завжди тепло і сонячно. Але ідея терас не обмежена кліматом. Навіть в північних країнах, таких як Норвегія та Швеція, будують квартири з терасами. Винахідливі скандинавські архітектори знайшли їм застосування навіть в умовах суворого клімату.

В Україні тераси також стрімко завойовують популярність. Експерти нерухомості зазначають: якщо раніше це була відмінна риса елітного житла, то зараз тераси з’являються і в житлових комплексах інших категорій.

У чому головні переваги тераси?

Функціональність. За побажаннями замовника, тераса може виконувати будь-яку роль – від оранжерейної до спортзалу або вітальні. ЇЇ можна використовувати для вечірок, сімейних заходів, читання, перегляду кіно, готування страв на грилі, медитацій, йоги, чи романтичного відпочинку під зірками.

Власний сад у квартирі. Велика кількість рослин та квітів перетворює терасу на куточок природи посеред мегаполісу. Це дарує затишок та близькість до природи, схожу на ту, яку може надати приватний будинок, але без надмірного обслуговування та садових робіт.

Красивий краєвид. Дивитися на місто з висоти останнього поверху – захоплююче видовище. Маючи свою терасу, милуватися панорамою можна будь-коли. А у випадку з ЖК Greenville Park Lviv, це панорама Львова – одного з найбільш туристично привабливих міст країни зі старовинною архітектурою.

Додаткова мотивація до активного життя. Площа тераси дозволяє вільно займатися спортивними вправами, аеробікою, стретчингом, фітнесом. Це не лише корисно для здоров’я, а й дуже естетично займатися спортом на власній терасі.

Що пропонує Greenville Park Lviv?

Група компаній Greenville – успішний девелопер Львова, із 15-річним досвідом та портфелем успішних проектів. Збудовані компанією житлові комплекси «Місто трав», «Добра оселя» та Greenville House продемонстрували європейську якість та новий підхід до організації життєвого середовища для всієї родини.

ЖК Greenville Park Lviv, який налічує 12 будинків, побудований за принципом «міста в місті», розташований поруч однієї з головних транспортних артерій Львова, на вулиці Замарстинівській, що в 5 хвилинах від центру міста. Таке розташування забезпечує зручне транспортне сполучення. Уся необхідна інфраструктура завжди поруч – або зосереджена на території комплексу, або є поблизу: кінотеатр, спортзал, розважальні та торгові заклади. Є також місткий підземний паркінг та дитячий садок.

Однак, що відрізняє Greenville Park Lviv від інших проектів, це квартири на 19-20 поверхах з власними великими терасами, що підкреслюють домінуючу ідею комплексу – життя в гармонії з природою.

«Велика за площею квартира з терасою - це не лише комфорт мешканця, але й показник статусу. До того ж це чудовий iнвестицiйний актив. Таке житло завжди буде в ціні», –відзначає керівник відділу продажів компанії Greenville Юлія Білень.

Просторі квартири класу люкс площею від 120 кв.м з відкритими зеленими терасами на даху – відмінний вибір для тих, хто хоче поєднати динаміку та рух великого міста із затишком заміського житла. Серед мінусів – обмежена кількість таких квартир. Отож тим, хто хоче придбати, треба поквапитися.

Підіб’ємо підсумок

Квартири з терасами – це інвестиція в комфортне та якісне життя. Вони поєднують у собі зручність міського життя та можливість насолоджуватися природою. Якщо ви шукаєте ідеальне житло для себе та вашої родини, обов'язково розгляньте варіанти з терасами у ЖК Greenville Park Lviv, які зроблять ваше життя яскравішим та комфортнішим.