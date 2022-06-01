Військові розповіли благодійникам про потребу в броньованому авто. Прохання захисників компанія Greenville одразу ж виконала

Понад три місця, із перших днів війни, українці об’єднались та допомагають Збройним силам наближати нашу перемогу. Хтось пішов добровольцем на фронт, хтось волонтерить, хтось допомагає фінансово, хтось працює на інформаційному фронті.

До волонтерства та фінансової допомоги долучилась й компанія Greenville разом із своїм благодійним фондом «Воля». Вони активно допомогають українським бійцям та придбали чимало необхідного: бронежилети, тепловізори, безпілотники, спорядження…

«Свої сили ми вирішили направити на забезпечення наших воїнів необхідним спорядженням. Нам вдалось передати ЗСУ та іншим військовим формуванням понад 200 бронежилетів, 26 тепловізорів, більш як 30 пристроїв нічного бачення, 20 безпілотників, а також шоломи, тактичні окуляри та рукавиці, розвантажувальні системи та інші необхідні засоби. Передавали необхідне також з нашого фронту, а саме будівельну техніку та матеріали», – каже виконавча директорка компанії Greenville Оксана Хомик.

Військові розповіли благодійникам про потребу в броньованому авто. Прохання захисників компанія Greenville одразу ж виконала. Для ЗСУ також придбали супутникові телефони та 25 рацій.

«Наша команда усі ці дні займається пошуком і закупівлею необхідних медикаментів. Ми укомплектували більше 5000 індивідуальних медичних аптечок, які є життєво необхідними нашим захисникам. Військові госпіталі в регіонах країни, де ведуться запеклі бої, отримують нашу допомогу для надання невідкладної допомоги. Центри крові забезпечуються численними контейнерами для забору і зберігання крові, системами для переливання, як для дорослих, так і для дітей», – розповідає про допомогу Оксана Хомик.

Також з перших днів війни команда Greenville облаштувала деякі свої приміщення під укриття для сотень людей.

У компанії Greenville переконані, що хоч не кожен з нас воїн, але кожен з нас може зробити свій вклад в нашу перемогу. І кожен має боротися на своєму фронті та допомагати. ⠀