ЖК Greenville Park Lviv на вул. Замарстинівській у Львові

Близько 7:30 ранку 24 лютого 2022 року російські ракети вдарили по військових частинах у Бродах, Новому Калинові та Кам’янці-Бузькій. На щастя, обійшлося без жертв. Так велика війна почалася для Львівщини. З перших днів вторгнення Львів перетворився на транзитний хаб, через який потік біженців направлявся в бік кордону з ЄС. Тисячі переселенців зі східних та південних областей знайшли у мiстi прихисток.

Львівський бізнес доволі швидко адаптувався та почав підтримувати збройні сили і волонтерів. Однією з таких компаній став Greenville – мабуть, найбільш успішний девелопер регіону. Третій рік компанія будує в умовах війни, стикаючись із кадровим дефіцитом, логістичними та виробничими труднощами. Проте, незважаючи ні на що, команді Greenville вдається реалізовувати проєкти та виконувати зобов’язання перед інвесторами.

Швидко відновили будівництво, допомагали армії, евакуювали колег

Офіс Greenville у Львові відновив роботу досить оперативно, в середині березня. До цього взаємодія з клієнтами та інвесторами відбувалася в режимі онлайн. А під кінець місяця на будівельних майданчиках компанії вже повноцінно велися роботи. Таким чином, Greenville став одним з перших забудовників в регіоні, який відновив будівництво. При цьому вдалося зберегти колектив – жодного працівника не скоротили, всім виплачували заробітну плату. Також організували евакуацію та забезпечення житлом колег з київського офісу на період окупації Київщини та боїв за столицю.

З перших днів повномасштабної війни працівники компанії зосередилися на допомозі армії та підтримці волонтерського руху. Ще в 2005 році Greenville заснував благодійний фонд «Воля». У той час фонд надавав підтримку талановитій молоді, просуваючи освітні ініціативи. Після вторгнення росії волонтери «Волі» зосередили всі зусилля на допомозі ЗСУ: відправляли бійцям бронежилети, амуніцію та спорядження, аптечки, тепловізори, пристрої нічного бачення, безпілотники і засоби зв’язку. Офіс на певний час перетворився на щось середнє між складом та логістичним центром.

«Ми постійно підтримуємо комунікацію з підрозділами, намагаємося оперативно реагувати та задовольняти потреби бійців на фронті. Наприклад, закупили та передали військовослужбовцям броньовані автомобілі, сприяємо з ремонтом техніки, придбанням запчастин. Також придбали карету швидкої медичної допомоги разом з обладнанням та медикаментами. Для нас важливо розуміти, що наша допомога рятує життя в прямому сенсі. Була така історія. На початку війни мій близький товариш приєднався до тероборони. Ми всім колективом шукали та купували йому амуніцію, тому що у перші місяці війни знайти військове спорядження було важко, попит був величезний. Довго шукали кевларовий шолом, хотіли придбати найкращий, з найвищим ступенем захисту. Знайшли, придбали. А під час боїв за Бахмут саме цей шолом врятував хлопцю життя під час артилерійського обстрілу, коли його підрозділ зазнав чималих втрат», – розповідає керівник відділу маркетингу Людмила Козяр.

19 працівників Greenville за цей час поповнили лави ЗСУ. Багато хто з них безпосередньо виконує завдання в зоні бойових дій.

Greenville Park Lviv: як будують житло у війну

За два роки повномасштабної війни Greenville успішно завершив будівництво 5 будинків в ЖК Greenville Park Lviv загальною площею 31 000 кв. метрів. Мешканці отримали ключі від майже 500 нових квартир. Компанія намагається не збавляти темпи. Але стикається з чималою кількістю викликів і труднощів.

Найбільша з них на сьогодні – дефіцит робочої сили. Згідно дослідження «Інтерфакс-Україна», проведеного в листопаді 2023 року, нестача будівельників складає приблизно 50% як технічних, так і робітничих спеціальностей. Це пов’язується, головним чином, з мобілізаційними заходами та від’їздом населення закордон. І з кожним місяцем дефіцит все більш відчутний. Не вистачає зварювальників, машиністів кранів, монтажників-висотників, бетонників, арматурників, електриків, фасадчиків, монолітників, різноробочих. У перший рік війни проблему вдалося вирішити шляхом перекомплектації бригад. Проте зараз девелопери жаліються, що це не дуже допомагає.

«Наприклад, у нас в компанії багато будівельників вступили до лав Збройних сил. Зберегти штат таким, яким він був до війни, для нас критично важливо. Саме тому ми пропонуємо ринкову заробітну плату, гідні умови праці та можливості для професійного зростання», – зазначає керівник проєктів Greenville Наталія Дубик.

Перебої з постачанням стали ще одним викликом. Деякі заводи, які виробляли будматеріали, призупинили роботу з економічних причин, близько 15% виробничих потужностей були пошкоджені обстрілами або опинилися в окупації. Блокада портів та страйки фермерів на кордоні України та ЄС зробили дорожчим імпорт матеріалів. Найбільш відчутною стала нестача цегли, арматури, плитки, скла, мінеральної вати, металоконструкцій. Звісно, в Україні виготовляються якісні будматеріали, проте їх немає в тій кількості, якої потребують девелопери. Нестача цементу, наприклад, становить близько 14% згідно підрахунків Укрпромзовнішекспертизи.

За словами головного інженера проєкту Greenville Park Lviv Олега Козуба, ціни на матеріали від початку вторгнення зросли від 30% до 50% – на весь асортимент. Також зросла вартість надання супутніх послуг та вартість виконання будівельних робіт. А це, в свою чергу, призводить до збільшення собівартості будівництва.

«Нам довелося переорієнтувати планову діяльність задля вирішення логістичних проблем - знайти нових постачальників, укласти нові договори на постачання матеріалів та врахувати терміни постачання того чи іншого матеріалу по відношенню до графіків виконання будівельних робіт, частково замінити виробників, оновити співпрацю з постачальниками та організувати безперебійну координацію між постачальником матеріалів та підрядником», –підкреслює він.

Також темпи будівництва гальмували регулярні повітряні тривоги, під час яких будівельникам доводилося призупиняти роботи та прямувати в укриття. А взимку 2022/23 додалися ще й відключення електроенергії. Проте, незважаючи ні на що, будівництво триває без зупинок. Зараз в ЖК Greenville Park Lviv активно ведуться будівельні роботи будинках №8 та №9. Завершуються роботи з благоустрою будинку №12. У березні 2024 року був зданий в експлуатацію третій відпочинковий майданчик закритого двору та паркінг №3, який налічує 222 машиномісця.

Головним стимулом для команди Greenville залишається виконання зобов’язань перед інвесторами, репутація надійності бренду та бажання зробити Львів краще. Компанія продовжує ставити амбітні цілі, серед яких - завершення ЖК Greenville Park Lviv в декларовані терміни та будівництво нового, п’ятого житлового комплексу у місті.

Довідка про компанію

Міжнародна група компаній Greenville – один з найбільш відомих та успішних девелоперів у Львові. Більше 20 років вони працюють в сфері житлової та комерційної нерухомості, розробляють та будують житлові комплекси. На сьогоднішній день, серед портфельних проєктів Greenville 4 комплекси комфорт-класу: Greenville Park Lviv, Greenville House, «Місто трав», «Добра оселя» та курортний готель «Лісова пісня» в Трускавці. В Києві також будуються два ЖК бізнес-класу.

Головні ідеї, які об’єднують житлові комплекси Greenville, - створення комфортного і безпечного міського простору для сімейного життя, орієнтація на екологію та збереження навколишнього середовища. Саме тому ЖК Greenville Park Lviv, який втілює концепцію «місто в місті», поєднує сучасні європейські архітектурні тенденції та 14 тис. м2 озелененої території. На території комплексу продумана та різноманітна інфраструктура – від підземного паркінгу та спортивних майданчиків до дитячого садка і комерційних закладів.

З 2016 року компанія також працює в галузі альтернативної енергетики та сталого розвитку. В експлуатацію введені сонячні та вітрові електростанції у Львівській та Волинській областях, енергетичні проєкти на території Польщі та Хорватії.