Попри карантин культурні події у Львові є, але відбуваються вони у безпечному режимі онлайн. Підказуємо що і де можна переглядати 9-11 квітня.

Антична трагедія «Іфігенія в Авліді».

Класика, яка пережила 2,5 тисячі років. Театр «Воскресіння» виставив у вільний доступ запис своєї постановки «Іфігенія в Авліді» давньогрецького драматурга Евріпіда. За сюжетом, жрець пророкує царю Агамемнону перемогу у Троянській війні, якщо він принесе в жертву доньку Іфігенію. Хто переважить: цар чи батько. У львівській постановці ця історія не про далеку Елладу, а про нашу державу.

Переглянути можна на каналі театру за посиланням.

Вистава «Королева краси» від курбасівців.

Комічну та водночас жахливу історію ірландського драматурга Мартіна МакДонаха пропонує Театр ім. Леся Курбаса. Вистава «Королева краси» у режисурі Ігоря Задніпряного – про стосунки капризної матері та немолодої дочки, яка змушена її доглядати і забути про власне життя. Онлайн показ вистави влаштують у суботу, 10 квітня, о 19:00 на каналі театру у YouTube.

«Діючі вистави ми показуємо тільки на час трансляції, тому що ми не можемо вивісити у вільний доступ діючі вистави. А всі наші архівні вистави вже є постійно доступні. Ми їх оприлюднили після того, як відсвяткували 30-ліття нашого театру», – розповів директор Театру ім. Леся Курбаса Олег Цьона.

Концерти Брамса і Чайковського від оркестру INSO-Lviv.

Брамс та Чайковський – чи не наймелодійніші композитори, які дарують відчуття гармонії. Їхні концерти для скрипки виконають симфонічний оркестр INSO-Львів та солісти Дмитро Удовиченко і Богдан Шалига. Онлайн трансляцію з залу філармонії зможете знайти на каналі оркестру в YouTube у суботу, 10 квітня, о 18:00. Детальніша інформація доступна за посиланням.

«Як на мене, це зараз найкращий оркестр в Україні, тому що він дуже мобільний, він дуже енергійний, всі музиканти – талановиті люди», – запросив диригент Віталій Протасов.

Записи Соломії Крушельницької 1951 року.

Почути голос примадонни Соломії Крушельницької – таку нагоду дає львівський меморіальний музей співачки. На своєму каналі у YouTube музей цього тижня виставляє архівні записи 1951 року, де Соломія Крушельницька співає українські народні пісні під фортепіано. Артистку записали у Львівській консерваторії за рік до смерті, коли їй було 79 років.

Вистава «Пропала грамота» за однойменним кіносценарієм.

Виставу «Пропала грамота» 2013 року пропонує театр ім. Марії Заньковецької. Її створено за сценарієм Івана Драча до однойменного фільму, який став легендарним українським поетичним кіно. Показ на сторінці заньківчан у Facebook за посиланням буде відкрито у неділю о 19:00 на добу.

Шість вистав Театру імені Лесі Українки.

Без аплодисментів і сцени з глядачами поспілкується і Львівський театр ім. Лесі Українки. Колектив відкрив доступ до шести своїх вистав: «Перетворення», «Слава героям», «Любов»), «Різдвяна історія», «боженька», а також сценічне читання «ВРУбайся». Кожна постановка – в різному стилі. Ці відео знайдете на каналі театру у YouTube та на сторінці у Facebook.

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