Подружжю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років

Правоохоронці викрили подружжя львів’ян на шахрайстві. Чоловік та дружина видурювали гроші у людей під виглядом продажу жіночого одягу в інтернеті. Про це у середу, 17 січня, повідомили у поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, 31-річний чоловік та його 32-річна дружина, мешканці Львова, створили в одній із соціальних мереж сторінку, на якій розміщували оголошення про продаж жіночого одягу за доступними цінами. При цьому, товарів, які подружжя пропонувало придбати клієнтам, у них в наявністі не було.

«Натомість гроші, які громадяни переказували їм на картковий рахунок в якості оплати за одяг, підозрювані привласнювали», – йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські задокументували дев’ять фактів привласнення подружжям коштів клієнтів на суми від 990 грн до 2040 грн. Це була оплата за одяг, який покупці так і не отримали.

Слідчі повідомили чоловіку та жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Досудове розслідування триває.