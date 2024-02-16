Подружжя з Рівненщини організувало бізнес із незаконного переправлення ухилянтів за кордон. У період із жовтня 2023 по січень 2024 року вони допомогли 19 військовозобов’язаним чоловікам під виглядом водіїв-перевізників виїхати за межі України. За послуги брали від 800 до 1300 євро. Ділкам загрожує від 7 до 9 років за ґратами.

Як повідомили 16 лютого у поліції Рівненської області, схему ухилення від призову налагодило подружжя — жителі Рівненського району, які долучили до справи двох знайомих. Дружина разом із чоловіком-підприємцем оформляла документи для військовозобов’язаних і вносила їхні дані в інформаційну систему «Шлях». Ті під виглядом водіїв вантажних перевезень безперешкодно перетинали державний кордон України. Ціна послуг становила від 800 до 1300 євро.

До діяльності залучили 40-річного жителя Рівненського району та 31-річну мешканку Волині, які «переганяли» буси назад в Україну. Саме під час одного із таких рейсів на пункті пропуску їх і затримали правоохоронці.

Під час обшуку за адресами проживання зловмисників, у гаражному приміщенні та в автомобілях, слідчі вилучили 350 тисяч гривень у різній валюті, банківські картки, засоби мобільного зв’язку, флеш-носії, комп’ютерну техніку, 4 транспортні засоби Volkswagen Crafter, а також документацію (трудові договори та чорнові записи).

Усім фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Суд обрав зловмисникам запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Відповідно до санкції статті, їм загрожує від 7 до 9 років за ґратами.