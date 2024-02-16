Прикарпатця затримали на гарячому, коли матір ухилянта передала йому 6750 доларів

Працівники Служби безпеки України викрили приватного перевізника із Прикарпаття, який оформляв військовозобов’язаних чоловіків водіями до себе на фірму і за допомогою системи «Шлях» переправляв їх за кордон з можливістю повернутися за деякий час. Підприємця затримали під час одержання 6750 доларів від матері ухилянта, який не повернувся з-за кордону.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 16 лютого, підприємець із села Манява займався міжнародними пасажирськими перевезеннями. За допомогою електронного ключа він вносив неправдиві дані у систему «Шлях», реєструючи своїх «клієнтів» водіями автобуса. Це дозволяло чоловікам безперешкодно перетинати прикордонні пункти пропуску. До свого затримання, бізнесмен встиг вивезти за кордон понад 10 військовозобов’язаних.

«На свої тіньові послуги ФОП встановив гнучкий «прайс» – незаконний виїзд із поверненням через два місяці коштував 600 євро, а безповоротний виїзд – 6 тисяч доларів. Встановлена організатором схема диференційованої оплати «послуг» дозволяла «клієнтам» обдурити організатора і, заплативши меншу суму, не повернутися в Україну. СБУ та Національна поліція задокументували вимагання організатором коштів у матері військовозобов’язаного, який не повернувся в обумовлений термін», – інформують в СБУ.

Разом із трьома спільниками підприємець неодноразово телефонував та приїжджав додому до жінки, залякував її та погрожував фізичною розправою над сином, якщо вона не заплатить його борг. Прикарпатця затримали на гарячому, коли жінка передала йому 6750 доларів.

Підприємцю та його спільникам оголосили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, службове підроблення та вимагання з погрозою насильства, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. За скоєне їм загрожує від 7 до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Також правоохоронці арештували житловий будинок, дві земельні ділянки і 21 легковий та пасажирський автомобіль підозрюваних на понад 11,5 млн грн.