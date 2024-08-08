«Поетичне Відродження при свічках»

11 серпня у Львівській національній філармонії відбудеться музично-поетична подія «Поетичне Відродження при свічках». Початок о 19:00, зазначають організатори Zahid Concert Agency.

У шістдесяті роки до культури прийшло покоління протесту, молодих бунтарів. Їхня поезія, картини, публіцистика, проза, історичні дослідження та фільми стали основою для нової України – вільної, демократичної, європейської. Шістдесятники відкрили для себе цілий материк національної культури високої якості, що кардинально вплинуло на їхню свідомість. Вони шукали своє місце не поряд із культурою «старшого брата», а в незалежній та самобутній Україні.

Саме шістдесятникам буде присвячена подія у Львівській філармонії. Це буде вечір поезій і пісень на слова Василя Симоненка, Ліни Костенко, Василя Стуса у виконанні відомих українців, серед яких Олена Зарецька, Степан Глова, Олег Батов, Дарʼя Лісіч, Юрій Чеков, Олександра Люта, Віра Мароішка, Ілона Верхівська-Ельтек, Олег Деркач, Ліліана Раврух. Режисер – Інна Павлюк.

Музичний супровід вечора забезпечать знані віртуози – Академічний інструментальний ансамбль солістів «ВИСОКИЙ ЗАМОК». Ведуча – Лілія Винницька.

«Сьогодні, в умовах російсько-української війни, українці проживають схожий період. Як і шістдесятники, ми відстоюємо свою свободу та самобутність, поєднуючи традиції з новаторством. Ми цінуємо і намагаємось зберегти свою культуру, мову, пісні та пам’ять про Героїв. Обличчя сміливих лицарів свободи зі світлин 1960-х років здаються нам близькими. Тож не пропустіть можливість зануритись в атмосферу поетичного відродження та відчути силу слова великих українських поетів», – розповідають про цінність події організатори.

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«Поетичне Відродження при свічках»

11 серпня / 19:00 – Львівська національна філармонія

Квитки можна придбати за посиланням.