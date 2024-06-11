Кадр з фільму «Погані хлопці. Все або нічого»

Четвертий фільм франшизи «Погані хлопці» з Віллом Смітом та Мартіном Ловренсом заробив у дебютний вікенд прокату 105 млн доларів при бюджеті у 100 млн.

Закордоном фільм отримав 48,6 млн доларів, що є гіршим результатом попереднього фільму франшизи 2020 року «Погані хлопці назавжди». Тоді картина отримала 50,3 млн доларів.

Нагадаємо, у фільмі детективи Майк Лоурі (Вілл Сміт) та Маркус Бернетт (Мартін Лоуренс) беруться розслідувати корупцію у поліції Майамі. Їхнього загиблого колегу безпідставно звинувачують у роботі на румунську мафію. Аби завадити викриттю правди детективів підставляють. Лоурі та Бернетт змушені тікати, та це не змусить їх зупинити розслідування. Комедійний бойовик «Погані хлопці: Все або нічого» є продовженням трьох попередніх частин, які виходили на екрани у 1995, 2003 та 2020 роках.

Також дебют четвертого фільму франшизи «Погані хлопці» стартував на 58% краще, ніж фільм з франшизи «Шалений Макс» «Фуріоза»; На сьогодні стрічка Warner Bros. з Анею Тейлор-Джой в головній ролі при бюджеті у 164 млн доларів за три вікенди спромоглась зібрати 144,4 млн доларів.