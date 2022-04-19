Після різкого похолодання на Львівщину очікувано прийде тепло. Найближчими днями, а також на Великдень температура повітря зросте до 19°С. Про це повідомили синоптики львівського гідрометцентру.

У середу, 20 квітня, у Львові та області вночі ще зберігатимуться сильні заморозки від 0°С до -3°С, денна температура повітря становитиме до 12°С. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

У четвер, 21 квітня, хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 1 – 6°С тепла, вдень 9 – 14°С тепла.

У п’ятницю, 22 квітня, хмарно з проясненнями. Вночі по всій території, вдень місцями невеликий дощ. Вітер змінного напрямку, 3 – 8 м/с. Температура вночі 1 – 6°С тепла, вдень 10 – 15°С тепла.

У суботу, 23 квітня, місцями невеликий дощ. Вітер північний, 3 – 8 м/с. Температура вночі 2 – 7°С тепла, вдень 12 – 17°С тепла.

У неділю, 24 квітня, хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7°С тепла, вдень 14 – 19°С тепла.