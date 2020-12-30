Новий рік та Різдво у Львові.

Нинішній рік у більшості областей України завершиться осінньою погодою з туманами і дощами. Початок нового року також буде теплим і дощовим. Сніг і легкий мороз буде лише в Карпатах і на сході України.

У четвер, 31 грудня, в західних областях дощ, у Карпатах значний сніг, на решті території без істотних опадів, уночі туман.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, уночі в північних, центральних і південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

На заході, як і в більшості регіонів України, температура повітря вночі становитиме 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла, в південній частині 9-14°.

На Новий рік, 1 січня, в Україні, крім східних областей, невеликі дощі, в західних областях дощ із мокрим снігом, у Карпатах сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в західних і східних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла, в південній частині до 13°, процитувала прогноз Укргідрометцентру агенція «Інтерфакс-Україна».