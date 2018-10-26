У найближчі два дні – суботу, 27 жовтня, і неділю, 28 жовтня, денна температура повітря в Україні підвищиться, особливо на півдні країни, атмосферний тиск зростатиме, хмарність стане меншою, а в більшості областей опадів не очікується.

В суботу місцями невеликий дощ синоптики прогнозують лише вдень у західних та більшості північних областей, тоді як на решті території України опадів не очікується. Вітер південно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі морів до 10°, на півночі Лівобережжя місцями 0-2° морозу; вдень 10-15° тепла, на півдні країни, в прикарпатських та Вінницькій областях 16-19°, в Одеській області до 21°.

В неділю в Україні – без опадів, лише в західних і північних областях місцями невеликий дощ. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в південних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, в південній частині до 13°; вдень 17-22°, в північних, Волинській та Рівненській областях 10-15°, процитувала інформацію синоптиків агенція «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, що в ніч на неділю, 28 жовтня, Україна перейде на зимовий час – стрілки годинників треба перевести на одну годину назад.