За прогнозом Українського гідрометцентру, у п’ятницю, 9 листопада, опадів в Україні не очікується. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, в південних і західних областях місцями 1-4° тепла; вдень 7-12° тепла, на Прикарпатті та Закарпатті 14-17°.

У Суботу, 10 листопада, в Україні також без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі від 4° морозу до 1° тепла; вдень 4-10° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, в Криму та Одеській області 9-14°, у східних, Сумській і Чернігівській областях 1-6° тепла, процитувала інформацію синоптиків агенція «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, у зв’язку з похолоданням у Львові відновили опалювальний сезон.