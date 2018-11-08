У Львові відновили опалювальний сезон

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 08:596250

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Сьогодні, 8 листопада, у Львові відновлюють опалювальний сезон для житлових будинків. Раніше його призупинили через теплу погоду.

Вранці теплопостачальні підприємства Львова ‒ «Львівтеплоенерго» та «Залізничнетеплоенерго» розпочинають процес відновлення подачі опалення до всіх житлових будинків відповідно до розпорядження міського голови Львова. Температуру теплоносія регулюватимуть залежно від температури зовнішнього повітря.

8 листопада, згідно з прогнозом синоптиків, температура вдень становить +10°C, а вночі +4°C, тобто середньодобова температура буде +7°C. А опалювальний сезон для населення розпочинається тоді, коли впродовж трьох діб середньодобова температура становить +8°C. Тому міська рада прийняла рішення відновити подачу опалення для населення з 8 листопада.

«Система теплопостачання до роботи готова. Завдяки якісній роботі з ремонту і модернізації об’єктів теплопостачання протягом останніх років подача тепла в будинки буде відновлена у найкоротші терміни», — повідомив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

Нагадаємо, опалювальний сезон для населення у Львові розпочали 22 жовтня. Однак через потепління з 29 жовтня його призупинили. Бюджетні установи обігріваються з 10 жовтня на основі листів звернень від керівників закладів.

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