У Львові відсьогодні призупинили подачу тепла для населення

Подачу тепла призупиняють через потепління

Відповідно до розпорядження міського голови Львова, у зв’язку із підвищенням температури зовнішнього повітря, від понеділка, 29 жовтня, у Львові буде призупинено опалювальний сезон для населення. Подачу тепла до лікарень, поліклінік, садочків не призупинятимуть.

«Коли середньодобова температура вища 8 градусів тепла, це є підставою для зупинення опалювального сезону. Відповідно до сьогоднішніх погодних умов та з огляду на прогноз синоптиків на цей тиждень, а саме суттєве підвищення температури до +18о С, було прийнято рішення призупинити подачу опалення до житлових будинків. Лікарні, поліклініки, садочки продовжуватимуть опалювати. Опалення до цих установ може бути призупинене на підставі листів-звернень від керівників закладів», — повідомили в управлінні інженерного господарства ЛМР.

В управлінні моніторитимуть прогноз погоди і при зниженні температури зовнішнього повітря подачу опалення до житлових будинків буде відновлено.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням міського голови Львова, з 10 жовтня у Львові розпочався опалювальний сезон для бюджетних установ на підставі письмових звернень керівників закладів. Із 22 жовтня розпочався опалювальний сезон для населення та інших споживачів.

В опалювальному сезоні 2018−2019 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» подаватиме опалення до понад 1600 житлових будинків, 198 освітніх закладів (школи, садочки) та 46 медичних закладів (лікарні, поліклініки). ЛКП «Залізничнетеплоенерго» подаватиме опалення до 524 житлових будинків, 42 закладів освіти (школи і садочки) і 6 медичних установ.