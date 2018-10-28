Мешканці Нового Роздолу вийшли на мітинг через зрив опалювального сезону

У Новому Роздолі досі не розпочався опалювальний сезон, а гарячої води нема вже три місяці

У неділю, 28 жовтня, мешканці м. Новий Розділ на Львівщині вийшли на акцію протесту через зрив опалювального сезону. У мітингу на центральній площі Героїв Майдану взяли участь майже півтисячі місцевих мешканців.

За словами учасників мітингу, мешканці зверталися до керівництва та працівників місцевої ТЕЦ із проханням вийти на роботу і розпочати опалювальний сезон у місті.

«Працівників ТЕЦ просили вийти на роботу. Вони ж заявили, що не можуть потрапити на територію підприємства. Крім того, в них накопичилися правові питання стосовно працевлаштування в компанії, яка зараз управляє ТЕЦ. Настрої мешканців стають радикальними, збираються перекривати дорогу», – розповіла ZAXID.NET депутатка Новороздільської міської ради Ірина Телька.

Усі фото Ірини Тельки

На мітингу був присутній мер Нового Роздолу Андрій Мелешко, місцеві депутати, директор департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ ЛОДА Назарій Романчук, представники компаній «Гарант Енерго М» та «Енергія-Новий Розділ», а також працівники ТЕЦ.

«На працівників ТЕЦ впливає їхній попередній роботодавець – «Енергія-Новий Розділ». В хід ідуть різні засоби: від погроз чи фінансового стимулювання до закликів: «Ми всі – одна велика сім'я». Ми просили людей вийти на роботу заради мешканців Нового Роздолу. Поки що всі наші заклики і пропозиції залишилися без відповіді, однак запустити ТЕЦ треба якомога швидше, поки не вдарили морози», – розповів ZAXID.NET депутат Новороздільської міської ради Анаталій Шалаєв.

Нагадаємо, майно Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ арештували за клопотанням у НАБУ, яке підозрює ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ «Енергія» братів Дубневичів у причетності до розкрадання понад 300 млн м3 природного газу на суму понад 1,4 млрд грн.

За матеріалами слідства, на Новояворівській та Новороздільській ТЕЦ присвоїли газ, який був поставлений за пільговими цінами для виробництва теплової енергії населенню. Замість населення газ продавали ДП «Енергоринок» за ринковими цінами.

Через це уже понад три місяці мешканці Новояворівська та Нового Роздолу не отримують гарячої води і в містах досі не почався опалювальний сезон.

Для того, аби Новояворівська ТЕЦ знову запрацювала, Нацагенство із розшуку матеріальних активів (АРМА) обрало управителем обох підприємств компанію ТОВ «Енергія-Новий Розділ».

19 жовтня у ЛОДА за участі Олега Синютки відбулось засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якого представники компаній «Енергія-Новояворівськ» та «Енергія-Новий Розділ» пообіцяли не перешкоджати новому управителю обох ТЕЦ компанії «Гарант Енерго М» вчасно запустити опалювальний сезон у Новояворівську та Новому Роздолі.

23 жовтня новий управитель Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ ПП «Гарант Енерго М» уклав з НАК «Нафтогазом» договір на постачання газу, однак роботу електростанції досі не вдалося запустити.