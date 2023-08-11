Компанія «АТБ» не забуває про підтримку українських захисників

У період від 24 лютого 2022 року українцям сповна вдалося проявити свою хоробрість, незламність, стійкість та вміння єднатися у непросту хвилину заради спільної мети — перемоги. Одним із наочних прикладів цього стала акція лідера вітчизняного ритейлу, націлена на підтримку ЗСУ, – «Благодійний внесок».

Ініціатива «Благодійний внесок» / Фото «АТБ»

Ініціатива від «АТБ» стартувала 12 липня – і менш ніж за один місяць вдалося зібрати 10 мільйонів 561 270 тисячі гривень. Регіонами-лідерами з благодійних внесків стали такі області:

Дніпропетровська,

Київська,

Запорізька,

Харківська,

Одеська.

А містами-лідерами – Дніпро, Київ, Запоріжжя, Кривий Ріг і Харків. Таку чималу суму українські громадяни фактично інвестували у наближення майбутньої перемоги.

Вже вдалося зібрати понад 10,5 мільйонів гривень / Фото «АТБ»

І це лише початок – благодійна ініціатива триватиме до 6 вересня включно. Умови та деталі можна дізнатися у будь-якому магазині мережі в куточку споживача, на сайті «АТБ» або за телефоном безоплатної гарячої лінії – 0-800-500-415.

Долучитися до акції й особисто підтримати українських захисників, які наразі героїчно протистоять противнику, нескладно. У прикасових зонах понад тисячі магазинів «АТБ» у різних куточках країни розміщені подарункові наліпки номіналом 30, 50 і 100 гривень.

Алгоритм простий: покупець робить благодійний внесок на касі та на знак подяки отримує сувенірну тематичну наклейку. Фактично, ці кошти людина передає на посилення обороноздатності або допомогу медичним установам.

Щодня сума зібраних благодійних внесків оновлюється на офіційному сайті «АТБ-Маркет». Компанія гарантує, що усі зібрані під час проведення акції кошти ВО «Благодійний фонд "АТБ"» спрямує на закупівлю товарів, спеціалізованої техніки, амуніції чи необхідного обладнання за запитами від Міністерства оборони України, обласних військових адміністрацій, підрозділів Збройних сил і державних медичних закладів.

Нагадаємо, що з перших днів вторгнення «АТБ» розгорнула безпрецедентну кампанію з підтримки Збройних сил, добровольчих формувань, волонтерських організацій, державних медзакладів, людей, що вимушені покинути свої домівки, постраждалих від ракетних ударів тощо. Загальна сума наданої за півтора року допомоги вже перевищує 500 мільйонів гривень – і вона продовжує зростати.

Окрім переданих сотні тонн якісного провіанту для українських захисників, було закуплено більше тисячі машин спеціального призначення (багатофункціональні пікапи, вантажівки підвищеної прохідності, оперативно-піротехнічні, штабні, пожежні, автоцистерни тощо) та понад тисячу сучасних дронів. За активну громадянську позицію, патріотизм та допомогу Збройним силам України, що наближує перемогу, компанія «АТБ» цієї весни отримала особисту подяку від Головнокомандувача Збройних сил, генерала Валерія Залужного.

Тож варто продовжувати тримати стрій та підтримувати ЗСУ разом із «АТБ». Адже перемога – це наша спільна справа!