Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний останнім часом демонструє помітну медійну активність. Легендарний генерал, навіть перебуваючи на військовій посаді, нечасто давав пресконференції й розлогі інтерв’ю, хоча й користувався заслуженою увагою. А після свого звільнення з Генштабу в лютому 2024 року взагалі рідко потрапляв до стрічки новин. Та з початком 2025 року ситуація трохи змінилася.

Валерій Залужний став регулярно давати коментарі з приводу різних подій. Тепер він охочіше бере участь у публічних виступах. З’являється на форумах, безпекових конференціях і презентаціях. Частіше пише дописи в соцмережах. Розмірковує про зміну характеру сучасної війни та роль безпілотних засобів ураження. Критикує помилки нової адміністрації Білого дому і спроби зближення з Кремлем. Ділиться цікавими спогадами про співпрацю із західними союзниками і роботу секретного штабу у Вісбадені. І навіть постить фото з українською поетесою Ліною Костенко в день її народження. А 6 травня вийшла його стаття «Про організацію системи управління у Збройних Силах України» на сайті «Мілітарний». У ній генерал розповів, що українська армія могла перейти на корпусну систему управління ще 2022 року, однак цю ініціативу тоді заблокували через одного таємничого «високопосадовця».

Інформаційну активність відставного генерала важко назвати системною медійною політикою. Вона все ж має переважно епізодичний характер. Але викликає неабиякий інтерес в експертів і політологів. А все тому, що Валерія Залужного ще наприкінці 2023 року соціологи почали розглядати як можливого учасника майбутніх виборчих перегонів й основного конкурента Володимира Зеленського в боротьбі за крісло президента.

Перші дослідження такого характеру показували приблизно однакові шанси на перемогу в обох. Хоча в генерала вже тоді фіксували вищий рівень довіри, ніж у президента. Але після звільнення з посади головнокомандувача рейтинги Залужного помітно зросли. Згодом майже всі соціологічні опитування, які проводилися в Україні, взяли за правило заміряти гіпотетичний політичний рейтинг ексголовкома. Переважна більшість з них показувала: у Залужного більше шансів виграти наступні вибори президента.

Відставний генерал довгий час намагався триматися осторонь й уникав прямих відповідей на запитання про те, чи розглядає можливість поборотися за крісло президента після завершення бойових дій. Ще у травні 2024 року Валерій Федорович у приватному спілкуванні з політичним блогером Карлом Волохом начебто висловив думку, що його похід у політику на нинішньому етапі може призвести до дестабілізації ситуації і буде згубним для країни. Але водночас він не відкидає в майбутньому балотування на посаду президента. Останню позицію щодо походу в політику Залужний висловив наприкінці березня цього року, відповідаючи за запитання журналіста: «Моя відповідь щодо цього не змінилася. Поки триває війна, нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Різні чутки я не коментую».

Після перемоги Трампа деякі українські політики всерйоз почали думати про виборчу кампанію, розраховуючи на швидке перемир'я. Були й такі, хто вірив у відновлення політичного сезону вже навесні чи влітку. Зараз цей ентузіазм значно охолов. Але все-таки мінімальну політичну активність основні політичні гравці завжди зберігали і зберігають тепер. Проводяться регулярні заміри суспільної думки й симпатій електорату. Аналізуються різні формати й моделі участі у виборах. За деякими даними, Офіс президента, зрозумівши, що Залужний зберігає лідерство в гіпотетичних президентських перегонах, навіть пропонував йому очолити список оновленої партії Зеленського на майбутніх виборах у Верховну Раду. Але той начебто відмовився.

Також просочується інформація про спроби активного політичного флірту команд Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з Валерієм Залужним. Логіка цих старожилів української політики зрозуміла. Є припущення, що в Порошенка, який фактично немає шансів стати президентом за нинішніх умов, всерйоз розглядають варіант прем'єрства. «Європейська Солідарність» зберігає певний рейтинг і має гарні шанси потрапити до парламенту. Якщо президентом буде обрано Залужного, то партія Порошенка може виявитися важливим союзником з досвідом політичної діяльності й запропонувати новому президентові сформувати політичну коаліцію. Юлія Тимошенко теж може піти аналогічним шляхом. Щоправда, точної інформації, що про все це думає сам ексголовком, немає.

У перші місяці 2025 року відбулися деякі зміни в суспільних настроях українців. Через емоційну реакцію на непоштиві висловлювання Трампа і деяких членів його адміністрації в бік українського президента виріс рейтинг Володимира Зеленського. Однак таке зростання може виявитися короткостроковим.

На початку травня з'явилися результати соціологічного дослідження, проведеного компанією New Image Marketing Group за підтримки видання «Ділова столиця». Воно показало, що лідерами довіри українців є троє осіб: Залужний, Буданов і Зеленський. Президентові України Володимиру Зеленському повністю довіряє 24% українців, послу України у Великій Британії, ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному – 33%, очільнику ГУР МО Кирилові Буданову – 29%.

Також соціологи змоделювали результати президентських перегонів. Якщо вірити їхньому дослідженню, то в першому турі Зеленський набирає 41%, а Залужний – 24% голосів тих, хто прийде на виборчі дільниці і вже визначився з вибором. Третє місце в Порошенка – 10,7%. Але у другому турі картина змінюється. Валерія Залужного готові підтримати 37% респондентів, а Зеленського – 32%.

Щодо парламентських виборів, то на першому місці, якщо вірити тому ж опитуванню New Image Marketing Group, гіпотетична партія Валерія Залужного з рейтингом 23%. Далі йде умовна партія Володимира Зеленського з 18,5%. Трійку лідерів замикає «Європейська Солідарність» п’ятого президента України Петра Порошенка – за неї можуть віддати голос 13,4% опитаних. Мають шанси потрапити до Верховної Ради партія, сформована навколо лідерів «Азову», політична сила Дмитра Разумкова, «Батьківщина» Юлії Тимошенко, а також умовні партії Притули і Буданова.

Можливо, соціологія New Image Marketing Group містить значні похибки. Але на підставі її даних можна зробити певні попередні висновки і сформувати поверхове уявлення про зріз суспільних настроїв.

Якими не були б результати майбутніх електоральних змагань, їхнім наслідком стане завершення ери правління монобільшості в Україні. Чи то Залужному, чи Зеленському навряд чи вдасться здобути однопартійний контроль над парламентом і сформувати уряд без залучення інших політичних гравців. Це означає, що в українську політику повернеться період урядових коаліцій та відновиться роль Верховної Ради як одного з центрів ухвалення рішень. Про конфігурацію політичних союзів у парламенті зараз говорити зарано. Вони можуть набути вкрай несподіваних форм. Але повернення до ери повноцінної політичної конкуренції і змагальності може благотворно вплинути на державу і майбутню владу, перед якою гарантовано стоятимуть дуже серйозні виклики.