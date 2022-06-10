32-річного злодія зі Стрия затримали на краденій машині

Завдяки камерам відеоспостереження поліцейські Стрийського районного управління поліції знайшли викрадений автомобіль Nissan Qashqai. 32-річний мешканець Стрия встиг довезти крадену машину в Івано-Франківськ, де його затримали.

Як повідомили у прес-службі поліції Львівщини, у четвер, 9 червня, близько 10:20 поліцейські отримали інформацію, що в одному з сіл Стрийського району невідомий вкрав Nissan Qashqai з гаража, розташованому на приватному подвір’ї.

Поліцейські одразу розпочали спеціальну розшукову операцію, орієнтування на викрадений автомобіль були надіслані у всі територіальні підрозділі поліції Львівщини та сусідніх областей. За допомогою камер відеонагляду поліцейські встановили, що викрадений автомобіль рухається в бік Івано-Франківської області. Вже невдовзі оперативники кримінальної зупинили Nissan Qashqai в Івано-Франківську.

Викрадачем машини виявився 32-річний мешканець Стрия, який вже був неодноразово судимий за крадіжку машин. Його затримали, невдовзі суд обере злодію запобіжний захід.

Слідчі Стрийського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.