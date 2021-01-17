Один з лісорубів збив поліцейського і намагався втекти

У Донецькій області під час спроби втечі з місця злочину правоохоронці застрелили чоловіка, викритого на незаконній рубці лісу (так званого «чорного» лісоруба), який намагався втекти від правоохоронців на автомобілі та збив одного з них.

«Наряд поліції викрив групу осіб у незаконній порубці лісу на території Маріуполя. Один із лісорубів хотів втекти на автомобілі та скоїв наїзд на поліцейського. Аби зупинити машину, правоохоронці застосували вогнепальну зброю. Як наслідок, водія було смертельно травмовано», – повідомила поліція Донеччини в суботу, 16 січня.

Інцидент стався на околиці селища Сартана в районі Маріуполя, де під час патрулювання група реагування поліції викрила осіб, які здійснювали незаконну вирубку лісу. На місце було викликано слідчо-оперативну групу.

Поліцейські виявили чотирьох лісорубів і автомобіль «Газель», який порушники використовували для протиправної діяльності.

За інформацією правоохоронців, під час документування кримінального злочину один із чоловіків, 1987 року народження, намагався втекти з місця злочину на автомобілі. На вимоги зупинитися водій не відреагував і збив поліцейського.

Як наголошується в повідомленні, відповідно до ст. 46 закону «Про Національну поліцію», правоохоронці застосували зброю для зупинки автомобіля шляхом його пошкодження. При цьому куля влучила у водія.

Обставини події перевіряються. За фактом смертельного поранення чоловіка Головне управління Нацполіції в Донецькій області розпочало службове розслідування.

Фото поліції Донецької області

«Постраждалого правоохоронця доправили в лікарню, ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється», – уточнили в поліції.