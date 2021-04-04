Автомобіль поліцейського знайшли в іншому населеному пункті

Пізно ввечері суботи, 3 квітня, в селі Малинівці Житомирської області сталася ДТП, внаслідок якої загинув чоловік. Згодом з’ясувалося, що його на смерть збив поліцейський, який втік з місця аварії.

Як повідомили правоохоронці в неділю, 4 квітня, поліція після ДТП спочатку встановила марку та колір машини. Перевіряючи автомобілі ŠKODA зеленого кольору, на одній з вулиць Малина знайшли автомобіль з характерними механічними пошкодженнями.

Під час перевірки власника авто встановили, що воно належить поліцейському місцевого відділення поліції, 1988 року народження.

Про ДТП та підозрюваного одразу повідомили ДБР. Зараз за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Водночас інспекція з особового складу поліції Житомирщини розпочала службове розслідування.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Загиблим виявився місцевий житель, 1974 року народження.