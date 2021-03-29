Колишній начальник слідчого відділу Жидачівсь​кого відділу Нацполіції Львівщини Андрій Климович отримав 10,2 тис. грн штрафу за керування автомобілем у нетверезому стані. Колишній правоохоронець запевняє, що не сідав за кермо п’яним, однак суд не знайшов доказів його версії подій. Після затримання нетверезим за кермом Климовича звільнили з посади, але він намагається поновитись через суд.

Як йдеться у постанові Жидачівського райсуду, увечері 20 січня цього року Андрій Климович керував автомобілем Mazda 3 у смт Гніздичів в стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські зупинили водія на вул. Ярослава Мудрого і запропонували йому огляд на стан сп’яніння на «драгері». Чоловік відмовився і на нього склали протокол за нетверезе керування.

Сам Андрій Климович заперечив, що був нетверезим за кермом. Він запевнив суд, що матеріали справи сфальсифікували та розповів свою версію подій. Зокрема, за словами Климовича, того вечора автомобілем Mazda 3 керував його знайомий, який підвозив його додому. Під час поїздки Климовичу нібито стало погано, він попросив водія зупинити машину, після чого вийшов з неї і відійшов на 10-15 метрів у сторону.

«У цей час поряд із автомобілем припаркувався невідомий йому автомобіль, з якого вийшли незнайомі йому цивільні особи та, підійшовши до нього, почали говорити йому, що він керував вищевказаним автомобілем в стані алкогольного сп`яніння. У подальшому, ці особи почали представлятись йому працівниками особової інспекції ГУ НП у Львівській області, на що він повідомив, що не є водієм вказаного автомобіля, однак вони нічого не пояснюючи взяли його за руки, чим грубо порушили його Конституційні права. Згодом до нього прийшли працівники патрульної поліції, які силоміць взяли його під руки, нічого не пояснюючи потягнули до автомобіля марки «MAZDA 3» – цитують Андрія Климовича у постанові суду.

За словами екс-поліцейського, патрульні відмовились везти його у медзаклад на перевірку рівня алкоголю у крові і не надали йому адвоката. Андрій Климович навіть подав до суду відеозапис, на якому він просить поліцейських дозволити йому здати аналіз крові у лікарні. Однак це відео було пошкодженим і воно не давало можливості ідентифікувати, коли саме Климович виявив бажання пройти тест у лікарні – до чи після процедури огляду на стан сп’яніння. Таким чином суд відмовився брати до уваги це відео.

Суд також спростував версію Андрія Климовича про те, що він не був за кермом автомобіля Mazda 3.

«Так, наявні у матеріалах справи відео дозволяють беззаперечно ідентифікувати особу, яка керувала транспортним засобом, оскільки саме ця особа після зупинки транспортного засобу вийшла з нього з місця водія, після чого почала тікати, однак, у подальшому, була затримана працівниками поліції…Також, з відеоматеріалів вбачається поведінка обвинуваченого, який на неодноразові пропозиції працівника поліції пройти огляд на стан алкогольного сп`яніння за допомогою спеціального технічного засобу «Драгер» на місці зупинки транспортного засобу і у закладі охорони здоров`я, повідомляв, що він не водій транспортного засобу, у зв`язку з чим не повинен проходити огляд на стан сп`яніння, тим самим, на переконання суду, однозначно демонстрував небажання проходити огляд на стан сп`яніння у встановленому законом порядку», – йдеться у постанові суду.

Відтак суддя Жидачівського райсуду Андрій Павлів визнав Андрія Климовича винним у керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та оштрафував його на 10,2 тис. грн. У постанові суду зазначається, що в Андрія Климовича немає водійського посвідчення, тому суд не може позбавити прав чоловіка. В Андрія Климовича є 10 днів, щоб подати апеляцію на це рішення.

Майор Андрій Климович працював на посаді начальника слідчого відділу Жидачівського відділу поліції. 1 лютого 2021 року його звільнили з органів Нацполіції, але він оскаржує наказ про звільнення у суді.

Андрій Климович уже не вперше притягується до адміністративної відповідальності. 4 травня минулого року його оштрафували на 510 грн за порушення законодавства за державну таємницю.

Нагадаємо, що з 17 березня в Україні вступили в дію нові покарання для водіїв, що сідають за кермо нетверезими. Так, тепер мінімальний штраф за таке порушення складає 17 тис. грн, а у водія можуть конфіскувати автомобіль або арештувати його на 10 діб.