Уночі 17 березня львівські патрульні зупинили 34-річного водія Toyota Camry, який їхав за кермом у нетверезому стані. Виявилося, що раніше суд уже позбавляв чоловіка водійських прав за керування машиною у стані сп’яніння. Цей водій став першим львів’янином, який попав під дію нових штрафів за порушення ПДР в Україні. Загалом водію доведеться заплатити 71,4 тис. грн штрафів, у нього також можуть конфіскувати автомобіль.

Як повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини, близько 1:00 на вул. Тракт Глинянський патрульні зупинили автомобіль Toyota Camry за порушення ПДР. Під час перевірки документів виявилося, що він позбавлений посвідчення водія за керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Окрім того, він уже двічі за рік сідав за кермо у нетверезому стані.

Під час перевірки документів поліцейські виявили у 34-річного львів'янина ознаки алкогольного сп'яніння. Водій пройшов перевірку в медичному закладі, де отримав результат 0,98 проміле.

Оскільки водій втретє за рік сів нетверезим за кермо, на нього склали протокол за ч. 3 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння втретє за рік) КУпАП. Тепер ця стаття передбачає штраф 51 000 грн або 15 діб адміністративного арешту з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією автомобіля.

Також на водія виписали постанову за те, що він керував автомобілем, будучи позбавленим водійських прав. За це водій заплатить 20 400 грн штрафу.

Загалом, з 00:00 вівторка, 17 березня, львівські патрульні зупинили трьох водіїв з ознаками сп’яніння. Вони нестимуть відповідальність за новим законом.

Нагадаємо, нові штрафи за нетверезе керування набули чинності в Україні з 00:00 середи, 17 березня. Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння – 17 тис. грн. А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 000 грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля.