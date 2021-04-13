Командир батальйону поліції особливого призначення Тарас Щур отримав ділянку площею 0,31 га у приватну власність

Головне управління Держгеокадастру у Львівській області передало земельну ділянку під незаконним автозвалищем біля Львова у приватну власність працівнику поліції. Паралельно з цим власник величезного автошрота у селі Красів Микола Тарас намагається узаконити землю під ним через суд.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, торік Миколаївський районний суд Львівщини засудив власника величезного автозвалища Миколу Тараса на 15 місяців тюрми за самовільне захоплення землі у селі Красів, що біля Львова. Мешканці роками скаржились на Миколу Тараса, бо він розширив склад запчастин на узбіччя дороги Поляна-Красів, захопивши земельні ділянки, які не були його власності. Таким чином нелегальне автозвалище розрослось на загальну площу 1,5 га.

У грудні 2020 року Львівський апеляційний суд звільнив Миколу Тараса від відбування покарання з іспитовим терміном один рік. Термін іспитового терміну спливає 31 серпня 2021 року. Якщо протягом цього періоду він вчинить правопорушення, то отримає реальний термін в тюрмі.

Наприкінці березня стало відомо, що одна із захоплених Миколою Тарасом ділянок опинилась у приватній власності. Йдеться про одну з ділянок площею 0,31 га у селі Красів, де розташований автошрот. Ця ділянка розміщена безпосередньо за парканом автомобільного звалища і використовується Тарасом для зберігання кузовів та інших автозапчастин. Золочівська місцева прокуратура намагається через суд звільнити цю та ще одну ділянку від автомобільного сміття. Прокуратура вважає, що Микола Тарас використовує сільськогосподарські землі та землі житлової і громадської забудови не за призначенням, складуючи там запчастини до машин.

Поки тривають суди, Держгеокадастр своїм наказом за 24 березня 2021 року виділив ділянку площею 0,31 га Миколі Щуру – командиру взводу батальйону поліції особливого призначення головного управління Нацполіції у Львівській областіь. У 2018 році Микола Щур отримав 100 тис. грн матеріальної допомоги від Львівської міської ради як учасник АТО.

«Зараз справа примусове звільнення цієї ділянки перебуває у Господарському суді. І у цей момент ми виявили, що цю земельну ділянку, яка є самозахоплена, передали у приватну власність. При цьому конфігурація ділянки 100% співпадає з межею паркану автошроту. Ми звернулися в Держгеокадастр, бо це в будь-якому випадку порушення процедури передачі земель у приватну власність, тому що ніхто не звертався до Тростянецької ОТГ за погодженням. Скоріше за все, що це стандартна процедура передачі землі у приватну власність під атошників для подальших незаконних дій», – розповів ZAXID.NET депутат Тростянецької ОТГ Юрій Думич.

Голова Тростянецької ОТГ Михайло Цихуляк розповів ZAXID.NET, що Тарас Щур ніколи не звертався до місцевої влади, щоб отримати погодження для отримання землі.

«Ця земля межує з ділянкою, яка є у власності Тростянецької ОТГ. Цей чоловік мав прийти до нас за погодженням, і я мав би йому підписати проект узгодження межі. Але ніхто не приходив. Є також розпорядження Кабміну №60, де йдеться про те, що під час передачі земель громадам усі дії щодо будь-яких ділянок мають узгоджуватися з цими громадами. Але Держгеокадастр стверджує, що розпорядження Кабміну – це не закон і тому нам складно оскаржувати їхні рішення», – розповів Михайло Цихуляк.

У відповіді Держгеокадастру на запит депутатів вказано, що Тарас Щур звернувся із клопотанням, щоб отримати земельну ділянку площею 0, 31 га на території Красівської сільради як боєць АТО. Після цього звернення управління Держгеокадастру у Львівській області дозволило чоловікові виготовити документацію для оформлення цієї ділянки. 24 березня 2021 року львівське управління Держгеокадастру своїм наказом виділило земельну ділянку на території автошроту Тарасові Щуру для ведення селянського господарства, а 25 березня новий власник уже оформив право власності на землю..

Нещодавно власник автошроту Микола Тарас також подав позов до суду на Тростянецьку ОТГ, вимагаючи зобов’язати її визнати його право власності на одну із ділянок, де розташоване його автозвалище.

За словами депутата Юрія Думича, після вироку суду Микола Тарас перестав складати автозапчастини на узбіччі дороги. Водночас саме автозвалище продовжує збільшуватись, займаючи територію сусідніх земельних ділянок.

ZAXID.NET наразі не вдалося встановити зв’язку між власником автошроту Миколою Тарасом та бійцем АТО Тарасом Щуром.

Зазначимо, що це не вперше Держгеокадастр звинувачують у причетності до земельних махінацій на території об'єднаних територіальних громад. Нещодавно львівське управління Держгеокадастру виділило атовцю земельну ділянку, на якій планують збудувати нову вулицю у Львові.