Вбивство поліцейським темношкірої 16-річної дівчини викликало протести в Колумбусі

У Колумбусі (штат Огайо, США) офіцер поліції застрелив темношкіру дівчину – 16-річну Макхію Брайант. Як пише The New York Times, поліція Огайо заявила, що дівчина погрожувала ножем двом іншим дівчатам, перш ніж офіцер відкрив вогонь. Після поранення дівчина померла у лікарні. Ім’я поліцейського, який застрелив дівчину, не розголошують.

Поліцейське управління Колумбуса опублікувало кадри з натільної камери офіцера. Офіційні особи заявили, що на відео видно, як дівчина кидається на двох інших жінок з ножем, коли поліцейський під'їжджає до будинку. Потім офіцер кілька разів вистрілив – на відео було чутно чотири постріли – по дівчині. Вона впала на землю поруч з автомобілем, припаркованим на під'їзній доріжці, де на кадрах з камери було видно ніж на землі.

Ресурс NPR пише, що відео, яке опублікувала поліція, – відредаговане. Поліцію викликала сама дівчина, якій погрожували старші діти, повідомила прийомна сім’я вбитої. NPR у своїй публікації також зазначило, що дівчину застрелив білошкірий офіцер.

Після вбивства у Колумбусі спалахнули протести. В Колумбусі панує напруженість від початку грудня, коли заступник шерифа округу Франклін застрелив 23-річного Кейсі Гудсона-молодшого біля входу в його будинок. Через два тижні в 47-річного Андре Гілла чотири рази вистрілив офіцер поліції Колумбуса Адам Кой.

Нагадаємо, навесні 2020 року в США спалахнули масові протести, які супроводжувалися погромами і мародерством, після того, як поліцейський Дерек Човін убив темношкірого американця Джорджа Флойда. У вівторок, 20 квітня, суд присяжних визнав поліцейського винним у вбивстві другого ступеня, ненавмисному вбивстві другого ступеня і вбивстві третього ступеня. Йому загрожує до 40 років в'язниці.

Вирок був зачитаний у вівторок пізно ввечері в центрі Міннеаполіса. Саме в цьому місті сталося вбивство Флойда. Присяжним знадобилося менше доби, щоб прийняти рішення. Під час оголошення вироку Човін не проявив жодних емоцій. На нього наділи наручники і взяли під варту відразу ж після того, як суддя зачитав рішення присяжних.

46-річний Флойд помер після того, як Човін притиснув коліном йому шию під час арешту біля магазину в Міннеаполісі. На відеозаписі затримання було чутно, як Флойд кілька разів повторює: «Я не можу дихати». Його відвезли в несвідомому стані в лікарню, де підтвердили смерть.