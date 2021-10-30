Шустер заявив, що не знав про це і був вражений почутим

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що поліція замовила фальшивий Covid-сертифікат на ім'я Савіка Шустера, щоб викрити шахраїв. Про це Єнін 30 жовтня заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», показавши фейкові документи.

За його словами, поліція сплатила 250 євро одному з вінницьких шахраїв, який діяв спільно з медичними працівниками та вносив фейкові дані до електронної системи.

«Я б хотів продемонструвати копії сертифікатів, на ім’я Савіка Шустера. Ці сертифікати наша поліція придбала у межах контрольних закупівель. Ми замовили сертифікати, сплатити 250 євро (приблизно 7 500 гривень)», – розповів Єнін.

Шустер заявив, що не знав про це і був вражений почутим. Журналіст зараз перебуває на ізоляції в Італії, адже в нього виявили коронавірус. Фейкові документи поліція долучила як речові докази до справи.

Як згодом уточнили в МВС, поліція купила у шахраїв на ім’я Шустера негативний тест та сертифікат щеплення. Всіх, хто входив до угруповання, вже взяли під варту.

«Дивує, як їх не зупинило хоча б відоме ім'я журналіста. Вже не кажучи, що вибір наче ж очевидний: або отримати 250 євро за підробки, або можливість отримати 6 років тюрми. Загрожує неволя і лікарям, які стали друзями шахраїв», – заявив перший заступник.

Нагадаємо, що Міністерства цифрової трансформації й охорони здоров’я зараз опрацьовують механізм видалення ковід-сертифіката після того, як буде підтвердження того, що він несправжній.