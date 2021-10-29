Мстислав Банік заявив, що можливість видалення фальшивих сертифікатів вакцинації з'явиться до кінця року

В Україні є проблема, коли людина користується справжнім сертифікатом, але щеплення насправді не було. Міністерства цифрової трансформації й охорони здоров’я зараз опрацьовують механізм видалення ковід-сертифіката після того, як буде підтвердження того, що він несправжній, повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

За його словами, масштаб цієї проблеми оцінити досить складно, оскільки той факт, що лікар робить щеплення – це медична таємниця.

«Є якась кількість таких випадків, правоохоронні органи абсолютно точно ними займаються. Відповідальність за це теж є, лікар карається, до 3 років позбавлення волі, і 170 тисяч гривень може бути штраф», – розповів він в інтерв’ю агенції «РБК-Україна».

За словами чиновника, дізнатися про те, справжній чи ні COVID-сертифікат можна, якщо пацієнт захворіє.

«Кожне щеплення підписується електронним ключем лікаря. Умовно пацієнту внесли дані про справжню вакцинацію, проте не зробили йому укол. Він потрапляє в лікарню, визначається, а це не складно, за словами медиків, що щеплення у нього не було. Тоді відразу зрозуміло, який лікар пішов на змову», – пояснив представник Міністерства цифрової трансформації.

Він уточнив, що випадків видалення сертифікатів ще не було, але влада близька до цього.

«До кінця року вже можна буде виявляти такі випадки і видаляти дані про несправжню вакцинацію», – зазначив він.

Зазначимо, що за наявності сертифіката про щеплення без відсутності самого щеплення пацієнт не зможе фактично вакцинуватися від коронавірусу до кінця терміну дії такого сертифіката. Тобто такі пацієнти позбавляють себе отримати захист від важких наслідків хвороби, якщо впродовж терміну дії фальшивого сертифіката захочуть вакцинуватися реально, а не фіктивно.