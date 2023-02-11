Чоловік працював на інтернет-крамницю

Львівське управління боротьби з наркоторгівлею затримало 21-річного мешканця Трускавця, який робив «закладки» наркотиків і психотропів на території Львівської області. Про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції україни.

Чоловік отримував гуртові партії наркотиків, фасував та розповсюджував через «закладки». Під час затримання і огляду речей трускавчанина поліцейські виявили «закладки» із «Альфа-PVP» та канабісом. Під час слідчих дій за місцем мешкання чоловіка правоохоронці виявили розфасовану у сліп-пакети психотропну речовину «LSD».

Вилучені у дилера наркотики і психотропити (фото Департаменту боротьби з наркозлочинністю)

Правоохоронці встановили, що зловмисник працював закладчиком на інтернет-крамницю з продажу наркотичних засобів і психотропних речовин. Він збував заборонені речовини на території Львівської області, а гроші отримував криптовалютою.

Речові докази вилучено та скеровано на проведення експертних досліджень, їхня орієнтовна вартість за цінами «чорного» ринку – майже 200 тисяч гривень.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. А Трускавецький міський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 214 тисяч гривень. За такі дії йому загрожує позбавленням волі на строк до восьми років.

Наразі поліцейські продовжують заходи зі встановлення утримувачів наркокрамниці та можливих спільників фігуранта.