Найближчим часом поліція американського міста Маямі, розташованого у штаті Флорида, передасть поліцейським і бійцям територіальної оборони Ірпеня київської області 167 одиниць вогнепальної зброї, яку вона викупила в громадян США у рамках акції Guns 4 Ukraine, повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, у червні з ініціативи комісара поліції Маямі Кена Рассела була проведена акція Guns 4 Ukraine з викупу зброї у містян. У рамках цієї акції охочим пропонували здати непотрібну зброю за грошову винагороду в розмірі від 50 до 200 доларів за одиницю. Також поліція додала ще й конфісковані пістолети та автомати до тих, що викупили.

Маркушин сказав, що наразі юридична процедура передачі зброї Ірпеню завершується і вже отримана відповідна ліцензія та необхідні дозволи.

«Фактично сьогодні ми напрацьовуємо модель за якою, я щиро вірю, в подальшому Ірпінь та інші міста України зможуть отримувати зброю для своєї оборони. Зокрема, зараз тривають перемовини з містом Х’юстон», – додав він.

2 серпня стало відомо, що Ірпінь та Маямі (США, штат Флорида) стануть містами-побратимами. Американське місто ухвалило таке рішення наприкінці липня, а Ірпінь – на початку серпня. Тепер мер Ірпеня має підписати Угоду про побратимство та співпрацю з очільником американського міста Френсісом Суаресом.

Ірпінь постраждав від окупації росіянами Київщини, яка почалася з перших днів війни. На початку квітня Київську область остаточно звільнили від російських загарбників.