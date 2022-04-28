Мешканець Ірпіня Олексій вкрав російський КамАЗ і відвіз його українським військовим

Мешканець Ірпіня Олексій вкрав російський КамАЗ зі зброєю і пригнав його на український блокпост. Випадок трапився ще раніше, але про нього повідомили у Теробороні ЗСУ у четвер, 28 квітня.

Мешканець Ірпеня, що біля Києва, Олексій знайшов КамАЗ на місцевому мосту, де стояла колона зупиненої російської техніки.

«Тоді ще був зв'язок. Дзвонить мені місцевий житель і каже, що на дорозі стоїть розбита російська колона і там є ще цілі машини з працюючими двигунами. Тобто вони так втікали, що залишили незаглушені машини. Ми господарники, все на господарстві згодиться. Я пішов і забрав. Дуже страшно було, а що робити?», – розповів Олексій.

За його словами, в КамАЗі була російська зброя, документи та рації. Чоловік відігнав машині до українського блокпоста та залишив її там. Після цього випадку Олексію дали позивний «Красава».

Нагадаємо, українські військові повністю звільнили місто Ірпінь від російських окупантів 28 березня.