Втрати росіян у війні проти України.

Російські окупанти навіть не могли зрозуміти, хто і звідки відкрив по них вогонь

У селі Нова Басань Чернігівської області український танк самотужки вступив у бій з цілою колоною російської бронетехніки. Відповідне відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов. «Екіпаж показав просто блискуче тактичне рішення, досяг раптовості, вправно маневрував, показав високий військовий інтелект. Це просто зразок дій танка в обороні і складній та хаотичній обстановці реального бою», – прокоментував журналіст. Екіпаж T-64 ЗСУ зайняв надзвичайно вигідну позицію серед напівзруйнованих будов, тому російські окупанти навіть не могли зрозуміти, хто і звідки відкрив по них вогонь. Знищивши БТР-82 ЗС РФ, танк посіяв серед них паніку та суттєво уповільнив колону, давши можливість завдати по ній удару українській артилерії. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter