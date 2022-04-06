Український танк вступив у бій з цілою колоною російської бронетехніки
Уповільнивши колону танкісти дозволили завдати по ній удару українській артилерії
У селі Нова Басань Чернігівської області український танк самотужки вступив у бій з цілою колоною російської бронетехніки. Відповідне відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.
«Екіпаж показав просто блискуче тактичне рішення, досяг раптовості, вправно маневрував, показав високий військовий інтелект. Це просто зразок дій танка в обороні і складній та хаотичній обстановці реального бою», – прокоментував журналіст.
Екіпаж T-64 ЗСУ зайняв надзвичайно вигідну позицію серед напівзруйнованих будов, тому російські окупанти навіть не могли зрозуміти, хто і звідки відкрив по них вогонь.
Знищивши БТР-82 ЗС РФ, танк посіяв серед них паніку та суттєво уповільнив колону, давши можливість завдати по ній удару українській артилерії.
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