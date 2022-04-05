Протягом вівторка, 5 квітня, військові ООС (Операції Об’єднаних сил) відбили дев’ять ворожих атак у Донецькій та Луганській областях, а також знищили шість безпілотників та понад 50 одиниць техніки.

Як повідомляє прес-служба ООС, наші воїни задали втрат російським загарбникам. Зокрема, українські захисники знищили 4 танки, 24 одиниці броньованої та 20 одиниць автомобільної техніки, 5 артилерійських систем противника. Також наші воїни захопили один російський танк.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили шість безпілотних літальних апарати ворога.

Раніше українські військові повідомляли про втрати ворога в районі оперативно-тактичного угруповання «Схід». Протягом дня наші захисники вбили близько 80 російських загарбників.

За час війни з Україною Росія втратила уже понад 18,5 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.