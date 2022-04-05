Вдалося знищити 4 ворожі танки, один з них взяли як трофей

Українські військові знищили на сході чергову партію озброєння країни-агресорки, а також 80 військовослужбовців, які атакували українські підрозділи.

«Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 5 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку», – повідомили на сторінці у Facebook.

Українська артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Під час боїв наші воїни знищили до 80 особового складу, 4 танки, 9 БТРів, міномет, БМ-21, безпілотник, 17 протитанкових гранатометів, 10 БМП та два паливозаправники.

Нагадаємо, українські захисники відбили село Мала Рогань під Харковом, де росіяни використовували фосфорні боєприпаси. А також біля Ізюму з протитанкового комплексу збили ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор».