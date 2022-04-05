Передмістя Харкова зачищене від ворога, та боротьба за місто триває

Від початку війни за Харків і околиці точаться запеклі бої. Росіяни мали плани захопити це місто, однак постійно зазнають непоправних втрат на цьому фронті. Захисники міста розповіли, як вони відбили ворога біля села Мала Рогань, що у передмісті Харкова. Воїни Збройних сил України, Нацгвардії та харківські добровольці дали гідну відсіч окупантам.

Доброволець Макар розповідає, що операція з визволення тривала декілька днів. Готуючись до контрнаступу, харківські захисники займалися розвідкою. Біля Малої Рогані було багато ворожої техніки та особового складу, а підійти до них через особливості ландшафту було складно. Бої розпочались у міській забудові. Підрозділи ЗСУ підсилили три групи добровольців.

«У перший день ми зайняли половину міста та окопались. Взяти цю посадку у перший день не вдалося. Наш спільний зведений загін висунувся сюди та зустрів спротив. Хлопці дійшли до першої третини посадки. Мали вогневі контакти на надмалих дистанціях, закидали ворога гранатами. По правий бік виїжджав танк противника, починав працювати по наших хлопцях. І був потім підбитий. І тут ще була така “неприємна” техніка розташована, як “Солнцепек”. Він теж почав стріляти по наших, також стріляти по дорозі, відсікати шляхи відступу. Тут як мурах повибігало з цієї посадки росіян. Зрештою, вони відступили», – пояснив доброволець Макар.

Під час боїв біля села Мала Рогань росіяни застосували фосфорні та термобаричні боєприпаси. Через невибіркову дію цих видів озброєння, їх заборонено застосовувати поблизу населених пунктів. Росіяни запустили три фосфорні снаряди у молокозавод, який розташований в Малій Рогані, це спричинило великі руйнування. Доказом використання росіянами цих заборонених боєприпасів є сама ж знищена техніка, що залишилася після бою.

«Зарядний пристрій ТОС-1А “Солнцепек” стоїть на танковій гусеничній базі. Зараз пристрій перевернутий, коли його відкрити, то там лежать снаряди під реактивну установку. Є термобаричні заряди та фосфорні. Але коли по нас стріляли фосфором, то не звідси, бо це була вже ствольна “арта”», – зазначив військовослужбовець НГУ Гром.

Військові медики підтверджують ураження фосфорними та термобаричними боєприпасами. Багато з воїнів отримали опіки, постраждали дихальні шляхи від потрапляння парів білого фосфору. Військовослужбовець НГУ Сергій каже, що вибухи були дуже гучними, все навколо горіло.

Ворожі підрозділи встигли біля Малої Рогані лише накопати неглибоких окопів та кілька бліндажів. Про серйозніший захист росіяни не подбали. В основному російська армія була зайнята грабежами місцевого населення. У місці їхньої дислокації виявили крадене майно, продукти, алкоголь. На місці їхньої поразки знайшли пропагандистську літературу, стінгазету «Гвардеец», «Чебуратор» та «Объектив».

«Проте чи не найтяжче враження на стороннього спостерігача справляють не спалені танки та МТЛБ, а розкидані трупи росіян. Їх поки не прибрали, адже без саперів тут не обійдешся: у псевдоправославної армії є така “фішка” — мінувати тіла загиблих», – розповіли у Нацгвардії.

Нагадаємо, село Мала Рогань від 27 березня під контролем українських військових. Однак обстріли цивільної інфраструктури та спроби наступу російського агресора не припиняються. 5 квітня наші захисники вкотре змусили російські підрозділи звідси відступити. Найважчим напрямком на Харківщині залишається місто Ізюм.