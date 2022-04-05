Українські військові відкинули окупантів від Харкова на двох напрямках
На Дергачівському та Роганському напрямках ЗСУ відсунули ворога від Харкова
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Українські військові на двох напрямках змусили відступати російських окупантів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Ми готові до розгортання будь-яких сценаріїв ще з 24 лютого. ЗС України тримають позиції. Ми чудово розуміємо маневри ворога та перегрупування. Тому готові до захисту та оборони Харкова», – наголосив він.
Найактивніші бойові дії зараз точаться поблизу міста Ізюм. Тут окупанти намагаються концентрувати велику кількість техніки, щоб просуватися до Луганщини і Донеччини. Українські військові завдають їм великих втрат у живій силі та техніці – окупанти втрачають багато літаків і бронетехніки.
На Дергачівському та Роганському напрямках ЗСУ відсунули ворога від Харкова. Однак оперативна ситуація в області змінюється швидко, тож українські військові не втрачають пильності й готові до будь-яких маневрів окупантів.
Нагадаємо, що за даними Пентагону, Київ залишається під загрозою, адже близько третини угруповання російських військ, які атакували Київщину та Чернігівщину, досі націлені на столицю.