Частина російських військ досі націлена на Київ, – міноборони США
Пентагон вважає, що росіяни можуть перегрупуватися та повернутися до Києва
Київ залишається під загрозою, адже близько третини угруповання російських військ, які атакували Київщину та Чернігівщину, досі націлені на столицю. Про це заявив високопосадовець Міноборони США під час закритого брифінгу в Пентагоні, повідомляє «Радіо Свобода».
За його словами, близько двох третин російських військ, зосереджених навколо Києва (усього їх було біля 20 батальйонних тактичних груп – ред.), залишили цей район. Вони, ймовірно, вже в Білорусі, або знаходяться на шляху туди.
«Це не значить, що Київ не перебуває під загрозою... І це не означає, що наземної загрози немає. Вони ще мають добру третину своїх сил проти Києва. Ніхто не стверджує, що Києву нічого не загрожує. Ми бачимо докази того, що вони змінюють пріоритет в бік Донбасу, де це веде до більшої війни», – повідомив високопосадовець Пентагону.
Щодо військових, які прямують до Білорусі, в Міністерстві оборони США вважають, що там вони можуть перегрупуватися та повернутися в Україну.