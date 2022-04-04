Київ залишається під загрозою, адже близько третини угруповання російських військ, які атакували Київщину та Чернігівщину, досі націлені на столицю. Про це заявив високопосадовець Міноборони США під час закритого брифінгу в Пентагоні, повідомляє «Радіо Свобода».

За його словами, близько двох третин російських військ, зосереджених навколо Києва (усього їх було біля 20 батальйонних тактичних груп – ред.), залишили цей район. Вони, ймовірно, вже в Білорусі, або знаходяться на шляху туди.

«Це не значить, що Київ не перебуває під загрозою... І це не означає, що наземної загрози немає. Вони ще мають добру третину своїх сил проти Києва. Ніхто не стверджує, що Києву нічого не загрожує. Ми бачимо докази того, що вони змінюють пріоритет в бік Донбасу, де це веде до більшої війни», – повідомив високопосадовець Пентагону.

Щодо військових, які прямують до Білорусі, в Міністерстві оборони США вважають, що там вони можуть перегрупуватися та повернутися в Україну.