Росіяни втратили близько 40% особового складу трьох полків, – генштаб ЗСУ
Значна частина окупантів, яким пощастило вижити, намагається звільнитися зі служби
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Росіяни продовжують нести великі втрати під час вторгнення до України. Про це повідомляє генштаб ЗСУ.
Зокрема, за даними генштабу, росіяни втратили близько 40% особового складу трьох полків.
За наявною інформацією, втрати 20-ї мотострілецької дивізії (Камишин, Волгоградська область) 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, зокрема: 33-го, 255-го, 294-го мотострілецьких полків, які повернулись в пункти постійної дислокації, склали до 40% особового складу, озброєння та військової техніки.
Як наслідок – значна частина окупантів, яким пощастило вижити, намагається звільнитися зі служби.
До слова, що один полк налічує від 1000 до 5500 осіб.
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