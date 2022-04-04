Росіяни продовжують нести великі втрати під час вторгнення до України. Про це повідомляє генштаб ЗСУ.

Зокрема, за даними генштабу, росіяни втратили близько 40% особового складу трьох полків.

За наявною інформацією, втрати 20-ї мотострілецької дивізії (Камишин, Волгоградська область) 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, зокрема: 33-го, 255-го, 294-го мотострілецьких полків, які повернулись в пункти постійної дислокації, склали до 40% особового складу, озброєння та військової техніки.

Як наслідок – значна частина окупантів, яким пощастило вижити, намагається звільнитися зі служби.

До слова, що один полк налічує від 1000 до 5500 осіб.