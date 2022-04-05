У Читинському суворовському військовому училищі РФ провели письмове опитування викладацького складу щодо їхньої готовності взяти участь у «спецоперації» за межами Росії. Більшість викладачів відмовились.

Про це ввечері 5 квітня повідомило українське міноборони. Військові зазначили, що викладачі суворовського училища відмовились від можливого залучення до «виконання завдань» та готові до звільнення з військової служби.

Нагадаємо, що це не вперше росіяни відмовляються воювати в Україні, розуміючи, що під «спецоперацією» Росія масово вбиває мирних українців та знищує цілі міста. Наприклад, Маріуполь, який фактично повністю знищили, Чернігів, який уже зруйновано на 70%, або Бучу, де сотні цивільних зґвалтували та вбили. Росіяни жорстоко вбивали не лише дорослих, а й дітей.

Російські військові постійно скаржаться на байдуже ставлення керівництва, відсутність матеріального забезпечення, наголошуючи, що «їх просто кинули», а також, що Росія використовує їх як гарматне м'ясо.

За даними розвідки, уже навіть російські генерали не хочуть продовження війни з Україною.

За час війни з Україною Росія втратила уже понад 18,5 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.