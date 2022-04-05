За вівторок, 5 квітня, українська протиповітряна оборона (ППО) знищила вісім крилатих ракет, які в бік України запускали росіяни, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

«Ворог змінив тактику ведення бойових дій у повітрі: намагається не входити в зону ураження нашої ППО, і не йде на прямий контакт із винищувачами. Натомість наносить ракетні удари з повітря, зокрема із повітряного простору Білорусі», – сказано в повідомленні командування Повітряних сил, опублікованому вночі у середу, 6 квітня.

Таким чином, протягом 5 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили вісім крилатих ракет.

У свою чергу, авіація Повітряних сил продовжує підтримувати дії наземних українських військ, наносячи повітряні удари по окупантах.

Як повідомляв ZAXID.NET, увечері 5 квітня під час повітряної тривоги пролунали вибухи в районі Радехова Львівської області.

Крім того, 4 квітня ЗСУ відбили атаку російських винищувачів з Білорусі у бік Західної України.