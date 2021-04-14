13 квітня юнак вийшлов із дому і досі не повернувся

Поліція розшукує 15-річного мешканця Жовкви Максима Шняка. У вівторок, 13 квітня, близько 17:00 він вийшов із дому і досі не повернувся. Свій телефон юнак залишив удома.

«Поліція встановлює місце перебування неповнолітнього Шняка Максима, 15 років, який 13 квітня вийшов з дому у м. Жовква та досі місце його перебування невідоме», – повідомили у поліції.

Хлопець був одягнений у чорну куртку та біло-чорні кеди.

Ймовірно, юнак міг поїхати маршруткою до Львова, де раніше проживав у районі с. Зубра.

Поліція просить, якщо вам відоме місце перебування юнака, повідомити на гарячу лінію 102.