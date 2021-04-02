Зниклий Станіслав Дзюба поїхав з села у Самбір, а звідти додому не повернувся

У п’ятницю, 2 квітня, поліція Самбора оголосила в розшук зниклого безвісти мешканця їхнього району. Станіславу Дзюбі – 37 років, востаннє його бачили у місті тиждень тому.

Вранці минулої п'ятниці, 26 березня, Станіслав Дзюба виїхав з дому, у селі Чаплі, в Самбір. У місті, близько 13:00, він зустрівся зі своєю дружиною. Після зустрічі чоловік мав поїхати назад у село, однак його досі немає.

У день зникнення Станіслав Дзюба був одягнений у чорну шкіряну куртку поверх червоної олімпійки, сині джинси та чорні черевики.

Поліція просить, якщо хтось знає де перебуває Станіслав Дзюба, одразу повідомити їм на гарячу лінію 102.