Поліція розшукує зниклого тиждень тому 37-річного самбірчанина
Востаннє Станіслава Дзюбу в місті бачила його дружина
Зниклий Станіслав Дзюба поїхав з села у Самбір, а звідти додому не повернувся
У п’ятницю, 2 квітня, поліція Самбора оголосила в розшук зниклого безвісти мешканця їхнього району. Станіславу Дзюбі – 37 років, востаннє його бачили у місті тиждень тому.
Вранці минулої п'ятниці, 26 березня, Станіслав Дзюба виїхав з дому, у селі Чаплі, в Самбір. У місті, близько 13:00, він зустрівся зі своєю дружиною. Після зустрічі чоловік мав поїхати назад у село, однак його досі немає.
У день зникнення Станіслав Дзюба був одягнений у чорну шкіряну куртку поверх червоної олімпійки, сині джинси та чорні черевики.
Поліція просить, якщо хтось знає де перебуває Станіслав Дзюба, одразу повідомити їм на гарячу лінію 102.
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